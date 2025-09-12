東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱

斥資41.8億元興建的東九文化中心毗鄰港鐵九龍灣站，原址是牛頭角下邨11至14座，由本地建築師嚴迅奇設計，總樓面面積逾5.8萬平方米。中心設有5個表演場地，最大的「劇院」有1200個座位，配備6台多媒體投影機及舞台自動追蹤系統等設備（見表）。陳詠雯說，東九中心是全港所有表演場地中，首個場館配備所有先進藝術科技設備。

首3月80演出活動

其餘場地各有不同配備和功能，例如「劇場」適合小型表演，表演者可近距離與觀眾互動；專為孕育藝術科技製作的多功能實驗室「創館」，其舞台與「劇院」舞台大小一樣，可供藝團排練；「形館」則是可作全牆投影、營造沉浸式體驗的舞蹈劇場；「樂館」則適合專業音樂表演及錄音之用。

陳詠雯表示，中心去年起已舉辦「東九開箱」試場節目，上演500場表演，入場人次逾1.3萬，今年11月中至明年2月中將會有17個節目，共80場演出及活動，詳情稍後公布。她透露，中心首個藝術科技長期演出節目兼開幕節目《一束光•高錕的記憶》音樂劇會由李敏執導及編劇，由音樂劇《大狀王》主角鄭君熾飾演「高錕」，藝人陳海兒飾演「高錕母親」，詳情本月內公布。

面向國際 海外經貿辦宣傳

區玉芳則表示，中心上月起招租，反應不俗，希望透過中心鼓勵更多長期表演及活動在港演出，並推動不同類型的藝術科技在中心測試、排練及演出。被問到跟尖沙嘴文化中心有何不同，區形容東九較面向國際，未來會有不同國際表演及活動進駐，現正積極與旅發局及旅議會合作吸引遊客，並透過海外經貿辦宣傳。

康文署網站顯示，中心的場地伙伴計劃及駐場藝術家先導計劃於去年4月至明年3月推行，現時「劇場」已有兩個藝團獲選為場地伙伴，分別是再構造劇場有限公司和Dimension Plus；「樂館」場地伙伴為香港爵士音樂學校有限公司，「形館」則有編舞及跨界別劇場導演林俊浩任駐場藝術家。