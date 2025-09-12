明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

怡富泛亞稱職缺描述不準 勞處跟進

【明報專訊】勞工處前日起於就業中心舉辦補充勞工優化計劃招聘會，申請輸入侍應及初級廚師的僱主，須於4星期本地招聘期間每周到中心面見求職者，有工會發現有職缺描述與見工時僱主所述有落差，例如有侍應需兼做樓面、廚房及水吧。涉事公司回覆稱，旗下9間分店工作環境不同，侍應實際工作或因應情况調整，有機會需「走位」，承認職缺描述或未夠精準，會檢視改善，例如列明某些情况下有可能要參與其他崗位工作。勞工處稱會跟進相關申請。

稱分店環境各異 侍應需「走位」

勞工處前日首度舉辦補充勞工優化計劃招聘會，其中3間公司下午在東九龍就業中心招聘。勞聯轄下香港飲食業職工會聯合會聯同工友到場見工，該會秘書長何仁清應徵兩間公司的侍應，他指怡富泛亞控股有限公司代表稱侍應要兼做樓面、廚房及水吧，工作範圍與職缺所列不同。

本報聯絡到怡富泛亞控股有限公司人力資源管理部及客戶服務部經理葉小姐，她稱公司有9間分店，部分屬地舖、部分則設於美食廣場，工作環境不同，有些地方較細，有些於繁忙時段部分崗位會增加人手，「他可能變0.5、0.5（意指同時參與兩崗位工作）」，故侍應實際工作或因應情况調整，需要「走位」，譬如幫忙遞餐、調製飲品。

葉小姐承認職缺描述或未夠精準，會檢視改善，例如在職缺寫更多資料，列明某些工作環境或情况下，侍應或要參與其他崗位工作。她說公司無意聘用很多外勞，仍想集中本地市場，如求職者對工作有不清楚之處，她願意再解釋，也歡迎求職者到分店觀察或試工。

勞工處回覆本報表示會跟進相關申請，包括邀請有關求職者提供面試具體資料、聯絡僱主了解面試詳情及拒聘個別求職者的原因，以及整體分析資料，評估僱主是否有誠意聘用本地工人；如有證據顯示僱主違反本地招聘規定或無理拒聘本地求職者，處方會中止處理申請，並施加行政制裁拒絕處理僱主往後一年的申請。

相關字詞﹕侍應 飲食業 招聘會 補充勞工優化計劃 勞工處

上 / 下一篇新聞

控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」
控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」
籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布
籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布
曾發「光時」照遭投訴 社工停牌半年 紀委會建議書面譴責 註冊局：不足反映嚴重性
曾發「光時」照遭投訴 社工停牌半年 紀委會建議書面譴責 註冊局：不足反映嚴重性
Botox誤殺案開審 辯方稱被告失智不宜答辯
Botox誤殺案開審 辯方稱被告失智不宜答辯
展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年
展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年
港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請
港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請
東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱
東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱
缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面
缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面
原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察
原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察
團結基金倡北都辦升格「中央辦」
團結基金倡北都辦升格「中央辦」
同遊番禺 兩長者感染基孔熱
同遊番禺 兩長者感染基孔熱
半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬
半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬
勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年
勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年
工字鐵壓斃工人 控方覆核 精進分判罰款倍增至28.3萬
工字鐵壓斃工人 控方覆核 精進分判罰款倍增至28.3萬
涉收114萬現金禮物 總督察何兆東將認其中4罪
涉收114萬現金禮物 總督察何兆東將認其中4罪
婚禮公司騙客 董事求情稱無預謀
婚禮公司騙客 董事求情稱無預謀
潮行GBA：從化賽車場 全粵無雙
潮行GBA：從化賽車場 全粵無雙
灣區手記：炎炎夏日 ／文：尚東美
灣區手記：炎炎夏日 ／文：尚東美
【Emily】梁君彥未三讀宣布休會 《浸大條例》修訂9·24再議
【Emily】梁君彥未三讀宣布休會 《浸大條例》修訂9·24再議
【Emily】加華銀行港設代表辦 柬埔寨首間
【Emily】加華銀行港設代表辦 柬埔寨首間
【Emily】懲署新更生項目 漫畫說故事
【Emily】懲署新更生項目 漫畫說故事
【Emily】漫天「棉花糖」 天文台解畫：愈大愈招雨
【Emily】漫天「棉花糖」 天文台解畫：愈大愈招雨
【Emily】鹽田梓碼頭擬增建步道步橋
【Emily】鹽田梓碼頭擬增建步道步橋
【Emily】曾拒批政府申《願榮光》禁令 陳健強獲委高院上訴庭法官
【Emily】曾拒批政府申《願榮光》禁令 陳健強獲委高院上訴庭法官