怡富泛亞稱職缺描述不準 勞處跟進

稱分店環境各異 侍應需「走位」

勞工處前日首度舉辦補充勞工優化計劃招聘會，其中3間公司下午在東九龍就業中心招聘。勞聯轄下香港飲食業職工會聯合會聯同工友到場見工，該會秘書長何仁清應徵兩間公司的侍應，他指怡富泛亞控股有限公司代表稱侍應要兼做樓面、廚房及水吧，工作範圍與職缺所列不同。

本報聯絡到怡富泛亞控股有限公司人力資源管理部及客戶服務部經理葉小姐，她稱公司有9間分店，部分屬地舖、部分則設於美食廣場，工作環境不同，有些地方較細，有些於繁忙時段部分崗位會增加人手，「他可能變0.5、0.5（意指同時參與兩崗位工作）」，故侍應實際工作或因應情况調整，需要「走位」，譬如幫忙遞餐、調製飲品。

葉小姐承認職缺描述或未夠精準，會檢視改善，例如在職缺寫更多資料，列明某些工作環境或情况下，侍應或要參與其他崗位工作。她說公司無意聘用很多外勞，仍想集中本地市場，如求職者對工作有不清楚之處，她願意再解釋，也歡迎求職者到分店觀察或試工。

勞工處回覆本報表示會跟進相關申請，包括邀請有關求職者提供面試具體資料、聯絡僱主了解面試詳情及拒聘個別求職者的原因，以及整體分析資料，評估僱主是否有誠意聘用本地工人；如有證據顯示僱主違反本地招聘規定或無理拒聘本地求職者，處方會中止處理申請，並施加行政制裁拒絕處理僱主往後一年的申請。