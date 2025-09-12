明報新聞網
港聞

港聞二

港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請

【明報專訊】港鐵公司去年起在暑期實習計劃新增「有條件聘請」政策，容許大學三年級生完成暑期實習後，只要通過面試，可直接在畢業後獲聘成為見習職員。有巴拿馬籍港大計算機工程畢業生循「直通車」投身港鐵，獲聘見習資訊科技主任，打算留港推進人工智能（AI）的鐵路應用。他稱曾考慮法國、日本等地的工作機會，惟因香港有獨特文化和多元職涯機會，政府大力投資創科，吸引他最終留港。

暑期實習生「直通車」去年起引入，港鐵人力資源總經理蕭慧雯昨稱，港鐵遴選一些暑期實習後升讀大學四年級的學生參加「見習人員發展計劃」，翌年只需順利畢業，即可成為見習人員，計劃不設限額；去年共有8名暑期實習生獲取資格，今年正式入職，未來將經歷3年跨部門工作輪換，完成後將擔任高級督導職位。蕭透露，今年暑期實習計劃接獲3000宗申請，較去年多30%，最終取錄151人，當中七成申請「見習人員發展計劃」。

巴拿馬生留港 冀推AI鐵路應用

來自巴拿馬的王羽（Jose Espino）曾在機電工程部實習，其間曾參加與科研機構共同研發AI的項目，稱這段經歷讓他明白AI應用於公共交通的潛力，舉例可用AI規劃班次、預測特定時段列車運行表現等。對比巴拿馬和本港交通，王羽指前者城市規劃以私家車為核心，步行不友善、巴士欠缺銜接性；本港則公共交通發達，聯繫市民至社區設施，能加強市民社區意識，他冀以專業知識推進「智慧鐵路」建設。

王羽昨以廣東話受訪，並用英文補充回答較複雜問題。他笑言來港4年間最大障礙是語言，曾在巴拿馬學普通話，來港後轉學廣東話，而公司開會交流語速快，形容仍具挑戰。

港大土木工程系畢業的王寶盈經計劃成為見習工程師，曾在暑期實習赴港鐵（杭州）協助建立資產管理系統，分享香港做法並結合當地情况改良。她指土木工程就業情况不如前，但選擇港鐵與市况關係不大，形容大學所學土木工程知識和工程思維，在鐵路工程中有廣闊發揮空間。

