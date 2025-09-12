明報新聞網
港聞

港聞二

展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年

【明報專訊】政府2023年撥款14億元展開為期3年的「定期展覽獎勵計劃」（下稱首期計劃），去年施政報告宣布再撥5億元，以在今年7月推出「定期展覽獎勵計劃2.0」。有展覽業界指受地緣政治、市道差夾擊，加上展商及訪客仍未回復新冠疫情前水平，冀政府在新一份施政報告提出延長計劃至少一年。

商經局：暫12億元支援220展覽

首期計劃由前年7月1日起實施至今年6月30日，為會展及亞博舉辦的大型本地或國際私人主辦展覽提供最高2000萬元獎勵；「計劃2.0」則只限獎勵多於1500名非本地參與者的國際展覽，但合資格展覽場地增至4個。商經局回覆本報查詢稱，首期計劃支援約220場展覽，涉及逾12億元，會密切留意申請數目及款項運用，未回應計劃去向。會展回覆稱，首期計劃期間共舉辦242場展覽（見表）；另據本報統計，同期至少41場私人主辦展覽在亞博舉辦。

策展人料助每年多吸逾千買家

承辦展覽的康亞有限公司董事李志生表示，不少廠商在疫情時倒閉，新公司亦難負擔海外參展費，加上關稅戰及市道差，以其公司舉辦一項超過30屆的商貿展覽為例，去年僅有約2800個展商，較全盛期少兩成。他稱獎勵可用於提供參展折扣、為海外展商及買家提供免費住宿及宣傳，預料每年可藉此吸引多50至60間展商、逾千買家。

李志生又稱，近年內地與55國免簽、廣交會也積極招攬外商，部分展商及買家「直上內地」，亞洲其他地區亦着力爭取，相信國際展覽可同時帶動旅遊業，政府不應中斷資助。旅發局數據顯示，去年會展相關產業的過夜旅客平均留港3.7晚，人均消費逾8000元。

「地緣政治緊張 需增國際推廣」

香港展覽會議業協會曾訪問會員，顯示去年「商貿」和「商貿及消費」展覽參展商及訪客數量回復至2019年的七成多。該會常務副會長黎可怡觀察，今年情况相若，稱地緣政治緊張下仍需加強國際推廣。黎又指，新展覽需3至5年才可在市場紮根，建議政府視乎財政狀况延續計劃1至3年，首年維持5億元撥款，隨後每年遞減，讓業界「軟着陸」。李志生則稱，政府也可因應財赤，考慮提高計劃門檻至2000名非本地參與者、2000平方米展覽面積，「不少新展覽也有此規模」，另提到籌備商貿展覽周期約一年，籲當局盡早交代。

曾與展覽業界會面的立法會議員梁熙則引述業界表示，現時吸引展覽訪客的成本較2019年翻倍，認為當局可進一步按展覽成交量、經濟效益決定獎勵金額。

