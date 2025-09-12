明報新聞網
港聞

港聞一

籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布

【明報專訊】立法會昨在77票贊成、兩票反對及兩票棄權下，三讀通過籃球博彩合法化的修例草案，包括政府向馬會發出單一籃球博彩牌照，以免經營者互相競爭刺激賭博需求；亦會參考現行足球博彩稅計算徵收方法，向馬會徵收淨投注金50%作籃球博彩稅。民政及青年事務局長麥美娟昨稱，政府並非鼓勵賭博，會持續宣傳教育，呼籲市民切勿非法賭博。

籃球博彩合法化後，政府會向馬會發牌，籃球博彩稅收須上繳政府，若馬會無合理辯解下未呈交申報表等，印花稅署長將檢控（見表）。對於何時發牌，民青局回覆本報查詢稱，政府將與馬會進一步討論籃球博彩牌照條款細節，馬會亦需做相關籌備工作例如系統建設等，政府將適時公布發牌詳情。

兩票反對 狄志遠：賭波合法化人數反增

馬會昨發稿歡迎通過草案，將繼續與政府緊密合作打擊非法賭博，亦會繼續推行嚴謹的「有節制博彩」政策及措施，並通過獨特的綜合營運模式支持香港慈善及體育發展。本報3月報道，曾有消息人士表示，馬會預計明年開設籃球博彩，配合每年10月開季的美國NBA賽事。

立法會昨共81名議員投票，其中社福界狄志遠與教育界朱國強投反對票。狄志遠說「合法（賭博）不等於無害，規管不等於減害」，賭博構成的社會成本遠超稅收，即使足球博彩稅實施約20年，非法賭博從沒消失，賭博人數反增。朱國強則批評籃球博彩合法化只會助長賭博風氣，讓賭徒「賭多一樣」。

議員倡立法後加強打擊非法賭博

醫衛界林哲玄及選委界林筱魯投棄權票，林筱魯其後向本報稱，支持籃球博彩合法化但不慎按錯按鈕。

支持的草案委員會主席金融界陳振英認為，立法能壓縮非法外圍籃球博彩空間，將原本流向非法市場的資金引導至受規管正規渠道，不過立法後警方需對本地賽事非法賭博加強執法力度。

麥：可減非法網資金流入

麥美娟於草案通過後稱，籃球博彩合法化後將減低非法網站點擊率及資金流入，強調政府非鼓勵賭博，當局已要求馬會增加資源予平和基金採取更多措施宣傳沉迷賭博禍害，並會檢視現有4個平和基金的中心工作成效，亦會增加第五間中心，向青年宣傳教育，希望多管齊下打擊非法賭博。

另外，馬會慈善信託基金捐助逾7000萬元，與香港青年協會等團體推出為期3年的「賽馬會越戰越強籃球計劃」，以推動社區籃球發展，惠及約3.2萬人，計劃安排明日於啟動禮交代。

相關字詞﹕民政及青年事務局 馬會 籃球博彩

