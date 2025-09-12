控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」

《2025年控煙法例（修訂）條例草案》提出多項措施（見表），包括明年元旦起禁止排隊時吸煙等、2026年4月底起進一步禁止在公眾地方管有另類煙用物質，即不可公開吸食電子煙。禁售加味煙方面，政府擬於2027年第二季先禁非薄荷味煙，次階段再禁薄荷味煙。

立法會昨花6小時審議草案，獲三讀通過，唯一反對票來自選委界江玉歡；自由黨邵家輝、李鎮強、易志明以及謝偉俊、香港新方向張欣宇、實政圓桌田北辰、選委界林筱魯投棄權。

唯一反對 江玉歡憂私煙增執法難

不少議員就加味煙禁令提出意見。江玉歡支持控煙政策大方向，但認為禁售加味煙非自由商業城市的普遍路徑，本港有高密度跨境旅遊、物流網絡、頻繁短期商旅活動等，憂加味煙禁令令私煙增加，並增加執法難度，故對綑綁式修例投反對票。

田北辰稱欠力度 「煙商永遠諗到新嘢」

田北辰認為，控煙草案方向正確但力度不足，憂慮禁非薄荷味煙後食薄荷味煙的人愈來愈多，日後再禁薄荷煙時反對聲音愈來愈大。他亦說，「煙商永遠都諗到新嘢，吸煙率閒閒哋都多番十幾%」，不接受政府提出中間落墨方案。

邵家輝提出修正案，建議「先審議後訂立」實施完稅標籤、全煙害警示及施行證明書制度，亦建議在加味煙禁令下原則性豁免任何製造或保存傳統吸煙產品「通常使用或必需使用的物質」。李鎮強則提出修正案建議直接取消「禁售加味煙」條文。邵家輝會上重申對禁止加味煙有保留，亦令傳統香煙無法製造，禁售「好心做壞事」助長私煙，亦無助降低吸煙率。

盧寵茂回應，刪去加味煙禁令與政策「背道而馳」，等同助長煙商繼續以加味煙吸引年輕人吸第一口，向社會輸出極度錯誤信息。至於邵家輝修正案，盧質疑禁售加味煙豁免「通常使用或必需使用物質」，為執行禁令帶來極大不確定，「豁免定義引起無止境的法律訴訟，根本目的是令禁令難以落實」。

盧：已盡量採意見 港要追落後

盧寵茂表示，香港仍有58萬煙民，目睹煙草殘害煙民身心，兼重提今年身故的全國政協前常委何柱國，稱他們的肺腑之言觸動人心，「很多人對逝者哀傷、煙害好憤怒」，控煙可以「贏經濟、贏健康」。他稱已盡量採納法案委員會建議，「控煙十招不存在政府去得好盡，亦未有要求要贏到最盡，事實是香港要追落後，政府想大家贏」。

湯修齊向本報稱，控煙十招拖了兩年「比理想中遲」，希望2027年第二季實施禁售非薄荷味加味煙後一年內再禁售薄荷味煙，亦會續建議政府加煙稅，以及討論禁售「爆珠」、「捲煙」等傳統煙下加添物質。他說，政府早前定下今年內將吸煙率降至7.8%的目標具挑戰，但「每減少0.1%亦反映少數千人吸煙」。

