明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：炎炎夏日 ／文：尚東美

【明報專訊】今夏廣州不是雨就是熱，對大汗的筆者而言「橫豎都是濕」，分別是淡水還是鹹水而已。如此天氣之下，外出工作只好帶多件衣服和帶多個隨身小風扇，為免影響工作，小風扇是掛頸款式，風口向上吹在面頰，雖然不能顯著降溫，但聊勝於無。

因此，同事此前採訪兩位港大學生研製的「降溫神器」，筆者有點趨之若鶩，可惜目前只能裝在安全帽使用，若日後可裝在其他帽子，甚至不用戴帽也能用就最佳，只希望同學努力，畢竟大汗淋漓地採訪，受訪者不嫌酸臭，濕答答的自己也不好受，且若應用範圍更廣泛，受惠的戶外工作者將更多。

夏天如何室外降溫，過去也有不少人想方設法，印象中日本曾有人發明可背在身上的小型冷氣機，不過耗電量和重量是問題。內地一間曾風光一時的企業，曾推出可太陽能充電的背囊，記得當時夏天去其深圳一間專賣店，售貨員還說只要有廠家有技術生產迷你冷氣機，背囊就有能力充電續航，只是迷你冷氣機未問世，該企業已頹然，其名「漢能」。

亦有人說，以後戶外工作可交由機械人做，就不用擔心高溫工作，例如之前武漢雙流長江大橋採用無人攤壓機在橋面鋪壓瀝青，只是筆者好奇，機械也會過熱，萬一機械人「中暑」怎麼辦？况且不是所有戶外工作都能交給機械人，同事早前去一場戶外的新聞發布會，回來時大呼吃不消：「那些嘉賓太厲害了，還穿西裝打領呔！」

文：尚東美

相關字詞﹕灣區手記 大灣區

上 / 下一篇新聞

控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」
控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」
籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布
籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布
曾發「光時」照遭投訴 社工停牌半年 紀委會建議書面譴責 註冊局：不足反映嚴重性
曾發「光時」照遭投訴 社工停牌半年 紀委會建議書面譴責 註冊局：不足反映嚴重性
Botox誤殺案開審 辯方稱被告失智不宜答辯
Botox誤殺案開審 辯方稱被告失智不宜答辯
展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年
展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年
港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請
港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請
怡富泛亞稱職缺描述不準 勞處跟進
怡富泛亞稱職缺描述不準 勞處跟進
東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱
東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱
缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面
缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面
原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察
原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察
團結基金倡北都辦升格「中央辦」
團結基金倡北都辦升格「中央辦」
同遊番禺 兩長者感染基孔熱
同遊番禺 兩長者感染基孔熱
半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬
半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬
勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年
勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年
工字鐵壓斃工人 控方覆核 精進分判罰款倍增至28.3萬
工字鐵壓斃工人 控方覆核 精進分判罰款倍增至28.3萬
涉收114萬現金禮物 總督察何兆東將認其中4罪
涉收114萬現金禮物 總督察何兆東將認其中4罪
婚禮公司騙客 董事求情稱無預謀
婚禮公司騙客 董事求情稱無預謀
潮行GBA：從化賽車場 全粵無雙
潮行GBA：從化賽車場 全粵無雙
【Emily】梁君彥未三讀宣布休會 《浸大條例》修訂9·24再議
【Emily】梁君彥未三讀宣布休會 《浸大條例》修訂9·24再議
【Emily】加華銀行港設代表辦 柬埔寨首間
【Emily】加華銀行港設代表辦 柬埔寨首間
【Emily】懲署新更生項目 漫畫說故事
【Emily】懲署新更生項目 漫畫說故事
【Emily】漫天「棉花糖」 天文台解畫：愈大愈招雨
【Emily】漫天「棉花糖」 天文台解畫：愈大愈招雨
【Emily】鹽田梓碼頭擬增建步道步橋
【Emily】鹽田梓碼頭擬增建步道步橋
【Emily】曾拒批政府申《願榮光》禁令 陳健強獲委高院上訴庭法官
【Emily】曾拒批政府申《願榮光》禁令 陳健強獲委高院上訴庭法官