灣區手記：炎炎夏日 ／文：尚東美

因此，同事此前採訪兩位港大學生研製的「降溫神器」，筆者有點趨之若鶩，可惜目前只能裝在安全帽使用，若日後可裝在其他帽子，甚至不用戴帽也能用就最佳，只希望同學努力，畢竟大汗淋漓地採訪，受訪者不嫌酸臭，濕答答的自己也不好受，且若應用範圍更廣泛，受惠的戶外工作者將更多。

夏天如何室外降溫，過去也有不少人想方設法，印象中日本曾有人發明可背在身上的小型冷氣機，不過耗電量和重量是問題。內地一間曾風光一時的企業，曾推出可太陽能充電的背囊，記得當時夏天去其深圳一間專賣店，售貨員還說只要有廠家有技術生產迷你冷氣機，背囊就有能力充電續航，只是迷你冷氣機未問世，該企業已頹然，其名「漢能」。

亦有人說，以後戶外工作可交由機械人做，就不用擔心高溫工作，例如之前武漢雙流長江大橋採用無人攤壓機在橋面鋪壓瀝青，只是筆者好奇，機械也會過熱，萬一機械人「中暑」怎麼辦？况且不是所有戶外工作都能交給機械人，同事早前去一場戶外的新聞發布會，回來時大呼吃不消：「那些嘉賓太厲害了，還穿西裝打領呔！」

文：尚東美