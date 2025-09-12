潮行GBA：從化賽車場 全粵無雙

明報記者 陳子凌

廣州從化國際賽車場佔地約8萬平方米（8公頃），最大賣點是場內一條造價近6000萬元人民幣的多功能賽道，全長1156米，闊8至10.85米，共15個彎，包括10個右彎、5個左彎，最長直路150米。賽道還設有兩條短接路，可將主線分割成兩條獨立初級培訓賽道，電單車初級培訓賽道全長463米，小型賽車初級培訓賽道667米。該賽道是內地唯一獲國際電單車聯會及國際小型賽車委員會認可的小型標準賽道，可舉辦MiniGP（小排量電單車）及小型賽車的國際賽事。賽車場營運至今，已先後承辦2024廣東省從化賽車節、2024華南小型賽車「矩陣」杯等近20場大型賽事及活動。

賽車場遊客中心早前完成改造，大堂售賣MiniGP及小型賽車裝備，設有競速相關的電競設施，二樓餐廳亦正在建設。專業車手可透過賽車場的電子紀錄即時知道圈速成績，了解表現，一般遊客也可體驗在國際賽道風馳電掣的快感。賽車場有意開拓大灣區市場，停車場專門設置歐洲標準充電樁，方便港澳駕車北上遊客。

賽車之外，廣州從化國際賽車場董事范甜表示還會開拓遙控飛機、越野運動及露營區，配合周邊鄉村資源提供農家樂服務，加上從化本身有名的溫泉住宿，推動「賽車+文旅」旅遊。