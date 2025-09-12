明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

潮行GBA：從化賽車場 全粵無雙

【明報專訊】廣州從化區最廣為人知是溫泉，但除此之外，當地還有廣東目前唯一一條多功能國際小型賽車標準賽道。位於從化區江埔街的廣州從化國際賽車場去年3月開業，早前改造遊客中心，除了可玩小型賽車，還可舉辦小排量電單車比賽。

明報記者 陳子凌

廣州從化國際賽車場佔地約8萬平方米（8公頃），最大賣點是場內一條造價近6000萬元人民幣的多功能賽道，全長1156米，闊8至10.85米，共15個彎，包括10個右彎、5個左彎，最長直路150米。賽道還設有兩條短接路，可將主線分割成兩條獨立初級培訓賽道，電單車初級培訓賽道全長463米，小型賽車初級培訓賽道667米。該賽道是內地唯一獲國際電單車聯會及國際小型賽車委員會認可的小型標準賽道，可舉辦MiniGP（小排量電單車）及小型賽車的國際賽事。賽車場營運至今，已先後承辦2024廣東省從化賽車節、2024華南小型賽車「矩陣」杯等近20場大型賽事及活動。

賽車場遊客中心早前完成改造，大堂售賣MiniGP及小型賽車裝備，設有競速相關的電競設施，二樓餐廳亦正在建設。專業車手可透過賽車場的電子紀錄即時知道圈速成績，了解表現，一般遊客也可體驗在國際賽道風馳電掣的快感。賽車場有意開拓大灣區市場，停車場專門設置歐洲標準充電樁，方便港澳駕車北上遊客。

賽車之外，廣州從化國際賽車場董事范甜表示還會開拓遙控飛機、越野運動及露營區，配合周邊鄉村資源提供農家樂服務，加上從化本身有名的溫泉住宿，推動「賽車+文旅」旅遊。

相關字詞﹕賽車 廣州 潮行GBA 大灣區

上 / 下一篇新聞

控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」
控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」
籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布
籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布
曾發「光時」照遭投訴 社工停牌半年 紀委會建議書面譴責 註冊局：不足反映嚴重性
曾發「光時」照遭投訴 社工停牌半年 紀委會建議書面譴責 註冊局：不足反映嚴重性
Botox誤殺案開審 辯方稱被告失智不宜答辯
Botox誤殺案開審 辯方稱被告失智不宜答辯
展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年
展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年
港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請
港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請
怡富泛亞稱職缺描述不準 勞處跟進
怡富泛亞稱職缺描述不準 勞處跟進
東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱
東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱
缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面
缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面
原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察
原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察
團結基金倡北都辦升格「中央辦」
團結基金倡北都辦升格「中央辦」
同遊番禺 兩長者感染基孔熱
同遊番禺 兩長者感染基孔熱
半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬
半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬
勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年
勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年
工字鐵壓斃工人 控方覆核 精進分判罰款倍增至28.3萬
工字鐵壓斃工人 控方覆核 精進分判罰款倍增至28.3萬
涉收114萬現金禮物 總督察何兆東將認其中4罪
涉收114萬現金禮物 總督察何兆東將認其中4罪
婚禮公司騙客 董事求情稱無預謀
婚禮公司騙客 董事求情稱無預謀
灣區手記：炎炎夏日 ／文：尚東美
灣區手記：炎炎夏日 ／文：尚東美
【Emily】梁君彥未三讀宣布休會 《浸大條例》修訂9·24再議
【Emily】梁君彥未三讀宣布休會 《浸大條例》修訂9·24再議
【Emily】加華銀行港設代表辦 柬埔寨首間
【Emily】加華銀行港設代表辦 柬埔寨首間
【Emily】懲署新更生項目 漫畫說故事
【Emily】懲署新更生項目 漫畫說故事
【Emily】漫天「棉花糖」 天文台解畫：愈大愈招雨
【Emily】漫天「棉花糖」 天文台解畫：愈大愈招雨
【Emily】鹽田梓碼頭擬增建步道步橋
【Emily】鹽田梓碼頭擬增建步道步橋
【Emily】曾拒批政府申《願榮光》禁令 陳健強獲委高院上訴庭法官
【Emily】曾拒批政府申《願榮光》禁令 陳健強獲委高院上訴庭法官