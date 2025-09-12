婚禮公司騙客 董事求情稱無預謀

被告鍾家杰（圖）、陸嘉殷、周詠彤、董嘉韻和OUT-FO LIMITED（商業名稱為Heywedd，下稱涉案公司）共被控31項「就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為」罪。其中，陸嘉殷、周詠彤、董嘉韻各被控1項、4項、兩項控罪，繼董日前獲控方不提證供起訴，以2000元簽保守行為18個月，陸和周昨亦准以同樣條件簽保守行為，控罪獲撤銷。

12對新人受影響 1個案獲允部分退款

另一方面，面臨12罪的鍾家杰承認3項控罪，餘下9罪獲不提證供起訴，他同時代表涉案公司承認12項傳票。綜合鍾和涉案公司的案情和控罪，案中牽涉12對新人，部分新人就婚禮支付逾10萬元，但只有一對新人獲提供部分退款的選項。

董事稱持醫學學位 有資格在英行醫

鍾家杰和涉案公司的大律師求情時聲稱，被告持醫學學位，有資格在英國行醫，他2016年在英國跟本案次被告陸嘉殷結婚，當時兩人拍攝的婚紗相獲親友讚好，鍾因而考慮從事有關行業，及後回港大展拳腳，惟本案發生後，他們的生意「已經完結」。

針對案情，辯方指出，被告起初承租涉案婚禮場地時，獲告知可駕車直達該地點，承認被告可「做多少少工夫」，向渠務署查詢有關道路的情况，同時強調被告非「立心、有預謀」犯案，望法庭考慮判處非即時監禁。此外，辯方聲稱，在本案開審前約兩星期，被告實地觀察涉案場地，發現可駕車進入，又引控方文件稱，渠務署「完全不介意」把涉案車路開放給其他人使用。

【案件編號：KTS13450/24等】