明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

婚禮公司騙客 董事求情稱無預謀

【明報專訊】婚禮公司Heywedd涉向顧客聲稱，位於元朗錦田的草地婚禮場地可供車輛直達，惟有顧客發現渠務署在通往場地的道路設「不得進入」告示，涉事婚禮公司和董事，以及另外3名銷售人員因而遭起訴。公司和董事昨日在觀塘裁判法院承認15項「就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為」罪，辯方求情稱，有資格在英國行醫的董事曾獲告知場地可供車直達，強調他並非早有預謀犯案。案件押後至9月26日判刑，待索取董事的社服令報告，被告獲准保釋候判。

被告鍾家杰（圖）、陸嘉殷、周詠彤、董嘉韻和OUT-FO LIMITED（商業名稱為Heywedd，下稱涉案公司）共被控31項「就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為」罪。其中，陸嘉殷、周詠彤、董嘉韻各被控1項、4項、兩項控罪，繼董日前獲控方不提證供起訴，以2000元簽保守行為18個月，陸和周昨亦准以同樣條件簽保守行為，控罪獲撤銷。

12對新人受影響 1個案獲允部分退款

另一方面，面臨12罪的鍾家杰承認3項控罪，餘下9罪獲不提證供起訴，他同時代表涉案公司承認12項傳票。綜合鍾和涉案公司的案情和控罪，案中牽涉12對新人，部分新人就婚禮支付逾10萬元，但只有一對新人獲提供部分退款的選項。

董事稱持醫學學位 有資格在英行醫

鍾家杰和涉案公司的大律師求情時聲稱，被告持醫學學位，有資格在英國行醫，他2016年在英國跟本案次被告陸嘉殷結婚，當時兩人拍攝的婚紗相獲親友讚好，鍾因而考慮從事有關行業，及後回港大展拳腳，惟本案發生後，他們的生意「已經完結」。

針對案情，辯方指出，被告起初承租涉案婚禮場地時，獲告知可駕車直達該地點，承認被告可「做多少少工夫」，向渠務署查詢有關道路的情况，同時強調被告非「立心、有預謀」犯案，望法庭考慮判處非即時監禁。此外，辯方聲稱，在本案開審前約兩星期，被告實地觀察涉案場地，發現可駕車進入，又引控方文件稱，渠務署「完全不介意」把涉案車路開放給其他人使用。

【案件編號：KTS13450/24等】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 商品說明條例 作出屬誤導性遺漏的營業行為 婚禮佈置公司

上 / 下一篇新聞

控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」
控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」
籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布
籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布
曾發「光時」照遭投訴 社工停牌半年 紀委會建議書面譴責 註冊局：不足反映嚴重性
曾發「光時」照遭投訴 社工停牌半年 紀委會建議書面譴責 註冊局：不足反映嚴重性
Botox誤殺案開審 辯方稱被告失智不宜答辯
Botox誤殺案開審 辯方稱被告失智不宜答辯
展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年
展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年
港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請
港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請
怡富泛亞稱職缺描述不準 勞處跟進
怡富泛亞稱職缺描述不準 勞處跟進
東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱
東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱
缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面
缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面
原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察
原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察
團結基金倡北都辦升格「中央辦」
團結基金倡北都辦升格「中央辦」
同遊番禺 兩長者感染基孔熱
同遊番禺 兩長者感染基孔熱
半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬
半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬
勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年
勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年
工字鐵壓斃工人 控方覆核 精進分判罰款倍增至28.3萬
工字鐵壓斃工人 控方覆核 精進分判罰款倍增至28.3萬
涉收114萬現金禮物 總督察何兆東將認其中4罪
涉收114萬現金禮物 總督察何兆東將認其中4罪
潮行GBA：從化賽車場 全粵無雙
潮行GBA：從化賽車場 全粵無雙
灣區手記：炎炎夏日 ／文：尚東美
灣區手記：炎炎夏日 ／文：尚東美
【Emily】梁君彥未三讀宣布休會 《浸大條例》修訂9·24再議
【Emily】梁君彥未三讀宣布休會 《浸大條例》修訂9·24再議
【Emily】加華銀行港設代表辦 柬埔寨首間
【Emily】加華銀行港設代表辦 柬埔寨首間
【Emily】懲署新更生項目 漫畫說故事
【Emily】懲署新更生項目 漫畫說故事
【Emily】漫天「棉花糖」 天文台解畫：愈大愈招雨
【Emily】漫天「棉花糖」 天文台解畫：愈大愈招雨
【Emily】鹽田梓碼頭擬增建步道步橋
【Emily】鹽田梓碼頭擬增建步道步橋
【Emily】曾拒批政府申《願榮光》禁令 陳健強獲委高院上訴庭法官
【Emily】曾拒批政府申《願榮光》禁令 陳健強獲委高院上訴庭法官