工字鐵壓斃工人 控方覆核 精進分判罰款倍增至28.3萬

勞處：續對刑罰偏低個案提覆核

勞工處對覆核結果表示歡迎，發言人稱，裁決反映職業安全及健康罪行的嚴重性，並向所有承建商發出強烈信息，必須依法保障工人工作安全及健康，政府會繼續留意法院裁決，對刑罰偏低個案會提出覆核申請。

3名被告分別為涉事工程承建商精進建築工程有限公司，早前承認「東主的法律責任」等4項傳票，罰款4.4萬元；工程二判啟益工程有限公司（啟益）亦承認「東主的法律責任」等4項傳票，罰款5.1萬元；工程三判溫金華承認「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」等3罪，罰款3.5萬元。

控方指被告早悉墜物風險

無做預防 施工方案紙上談兵

控方就上述判刑提出覆核，稱本案涉及拆除886公斤工字鐵，屬高風險工程，事前3名被告亦有做風險評估，顯示被告方知悉工程中有物料墜下風險，惟被告方沒按施工方案就工字鐵設置承托設備，形容施工方案屬紙上談兵。控方續稱，該施供方案並非以工人能夠理解的語言撰寫，形同虛設，質疑被告方的行為並非只屬一時疏忽。控方又提及，被告們沒安排合資格者在場督導死者，間接導致死者程序出錯，冀法庭考慮原先判刑是否過輕。

精進及溫金華無回應控方陳辭，啟益的代表則強調他們並非「完全冇負責任」，強調公司曾訓練工人，而且涉事工程亦因今次意外停工半年，招致嚴重損失。控方回應說並非指控啟益「冇做過任何嘢」，惟「好多嘢都係紙上談兵」。

早前修例 官稱判罰須具阻嚇

暫委裁判官莊靜慧聽罷陳辭後稱，被告無就涉案工字鐵工程採取任何實際措施確保工人安全，招致重物下墜風險，且涉案法例的刑罰在早前修例後提高，有關修訂明顯希望讓大眾知道工業安全系統十分重要。莊官認為須判阻嚇和懲罰性刑罰，終把精進、啟益和溫金華的判刑分別提高至10.2萬、10.7萬和7.4萬元，較原先判罰增加逾倍。

【案件編號：KTS 13003/23等】