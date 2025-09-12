明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

工字鐵壓斃工人 控方覆核 精進分判罰款倍增至28.3萬

【明報專訊】2022年12月，由精進建築工程承接的油塘東源街地盤發生工業意外，55歲男工人遭800多公斤重的工字鐵壓斃。精進及另外兩工程分判商早前承認11項傳票控罪，共被判罰款13萬元，惟控方提出刑期覆核，案件昨日在觀塘裁判法院聆訊。裁判官指出，被告沒採取實際措施確保工人安全進行工字鐵工程，加上涉案法例刑罰在早前修例後提高，認為法庭須判阻嚇及懲罰性刑罰，終把罰款調高至28.3萬。

勞處：續對刑罰偏低個案提覆核

勞工處對覆核結果表示歡迎，發言人稱，裁決反映職業安全及健康罪行的嚴重性，並向所有承建商發出強烈信息，必須依法保障工人工作安全及健康，政府會繼續留意法院裁決，對刑罰偏低個案會提出覆核申請。

3名被告分別為涉事工程承建商精進建築工程有限公司，早前承認「東主的法律責任」等4項傳票，罰款4.4萬元；工程二判啟益工程有限公司（啟益）亦承認「東主的法律責任」等4項傳票，罰款5.1萬元；工程三判溫金華承認「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」等3罪，罰款3.5萬元。

控方指被告早悉墜物風險

無做預防 施工方案紙上談兵

控方就上述判刑提出覆核，稱本案涉及拆除886公斤工字鐵，屬高風險工程，事前3名被告亦有做風險評估，顯示被告方知悉工程中有物料墜下風險，惟被告方沒按施工方案就工字鐵設置承托設備，形容施工方案屬紙上談兵。控方續稱，該施供方案並非以工人能夠理解的語言撰寫，形同虛設，質疑被告方的行為並非只屬一時疏忽。控方又提及，被告們沒安排合資格者在場督導死者，間接導致死者程序出錯，冀法庭考慮原先判刑是否過輕。

精進及溫金華無回應控方陳辭，啟益的代表則強調他們並非「完全冇負責任」，強調公司曾訓練工人，而且涉事工程亦因今次意外停工半年，招致嚴重損失。控方回應說並非指控啟益「冇做過任何嘢」，惟「好多嘢都係紙上談兵」。

早前修例 官稱判罰須具阻嚇

暫委裁判官莊靜慧聽罷陳辭後稱，被告無就涉案工字鐵工程採取任何實際措施確保工人安全，招致重物下墜風險，且涉案法例的刑罰在早前修例後提高，有關修訂明顯希望讓大眾知道工業安全系統十分重要。莊官認為須判阻嚇和懲罰性刑罰，終把精進、啟益和溫金華的判刑分別提高至10.2萬、10.7萬和7.4萬元，較原先判罰增加逾倍。

【案件編號：KTS 13003/23等】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 精進建築工程有限公司 刑期覆核 職安健法例 奪命工業意外 工字鐵

上 / 下一篇新聞

控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」
控煙十招通過 吸煙委盼2028禁薄荷煙 自由黨兩修正案遭否決 盧寵茂：非「去得好盡」
籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布
籃球博彩獲批 麥美娟：非倡賭將增宣傳教育 何時向馬會發牌 局方：將商條款適時公布
曾發「光時」照遭投訴 社工停牌半年 紀委會建議書面譴責 註冊局：不足反映嚴重性
曾發「光時」照遭投訴 社工停牌半年 紀委會建議書面譴責 註冊局：不足反映嚴重性
Botox誤殺案開審 辯方稱被告失智不宜答辯
Botox誤殺案開審 辯方稱被告失智不宜答辯
展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年
展覽業稱未復常 盼獎勵計劃延長1至3年
港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請
港鐵推求職「直通車」吸大學生 暑期實習收3000申請
怡富泛亞稱職缺描述不準 勞處跟進
怡富泛亞稱職缺描述不準 勞處跟進
東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱
東九中心11月開 5場地配合大騷小團 「高錕」音樂劇揭幕 《大狀王》主角擔綱
缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面
缺席投票「有急事」 吳秋北：有知會有關方面
原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察
原明日起生效 東壩「的士禁令」暫緩 業界反對 政府：擬國慶黃金周邀持份者考察
團結基金倡北都辦升格「中央辦」
團結基金倡北都辦升格「中央辦」
同遊番禺 兩長者感染基孔熱
同遊番禺 兩長者感染基孔熱
半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬
半年957大專生墮騙局 2/3本地人 最大一宗內地生遭假公安呃千萬
勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年
勒索已婚董事案 情婦稱事主允再照顧一年
涉收114萬現金禮物 總督察何兆東將認其中4罪
涉收114萬現金禮物 總督察何兆東將認其中4罪
婚禮公司騙客 董事求情稱無預謀
婚禮公司騙客 董事求情稱無預謀
潮行GBA：從化賽車場 全粵無雙
潮行GBA：從化賽車場 全粵無雙
灣區手記：炎炎夏日 ／文：尚東美
灣區手記：炎炎夏日 ／文：尚東美
【Emily】梁君彥未三讀宣布休會 《浸大條例》修訂9·24再議
【Emily】梁君彥未三讀宣布休會 《浸大條例》修訂9·24再議
【Emily】加華銀行港設代表辦 柬埔寨首間
【Emily】加華銀行港設代表辦 柬埔寨首間
【Emily】懲署新更生項目 漫畫說故事
【Emily】懲署新更生項目 漫畫說故事
【Emily】漫天「棉花糖」 天文台解畫：愈大愈招雨
【Emily】漫天「棉花糖」 天文台解畫：愈大愈招雨
【Emily】鹽田梓碼頭擬增建步道步橋
【Emily】鹽田梓碼頭擬增建步道步橋
【Emily】曾拒批政府申《願榮光》禁令 陳健強獲委高院上訴庭法官
【Emily】曾拒批政府申《願榮光》禁令 陳健強獲委高院上訴庭法官