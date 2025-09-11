商航中心新大樓啟用 陳美寶盼吸體育明星

最快3分鐘登機 貴賓室獲清真認證

新客運大樓設有亞洲首創、全長26米由大樓伸延至停機坪的「天際簷篷」，方便旅客「風雨無阻」上落機，毋須淋雨；亦改善出入境設施設計，旅客可一站式完成清關手續，最快3分鐘可上機。

新大樓設有兩間附帶私人洗手間和淋浴間的貴賓休息室，其中一間更連接增設的專用車庫，客人座駕可直接駛入大樓，下車後一門之隔便可通往貴賓室，保障私隱；貴賓室內有伊斯蘭教禮拜方向指示，大樓內亦設穆斯林祈禱室，為本港首個取得全球清真旅遊權威機構「新月評等」認證的機場貴賓室項目。

訪港球隊逾半用 冀吸內地企業家

香港商用航空中心為新鴻基地產旗下業務，新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯昨說，商用航空對香港金融和盛事經濟提供關鍵支持，今年7月香港重奪新股IPO市場全球第一，未來仍有200多間企業申請來港上市，相信中心正可服務相關需求。

郭炳聯續說，粗略統計，香港市值最高30間上市公司中，一半公司的高層決策人今年曾使用中心乘私人飛機出行；近兩個月在港舉行的國際足球比賽及沙特超級盃，亦有逾半訪港勁旅選用中心服務，C朗早前訪港亦用新大樓。

中心主席兼新鴻基地產發展執行董事馮玉麟稱，近年不少來港上市企業來自國內二三線城市，該些城市每日或只有一兩班機來港，相信私人飛機對該些企業老闆有吸引力。中心行政總裁劉敏儀則說，中心的私人飛機網絡連接全球387個機場，可彌補民航客機局限。中心第二期擴建為翻新舊客運大樓，將增設3間貴賓室及配合寵物旅遊設施，料明年首季完工。

機管局主席林天福稱，過去兩年中心航班量增長逾兩倍，相信隨經濟增長，商用航空需求會愈多，三跑運力可配合。陳美寶笑稱，商務客對私隱及方便度有要求，雖聽聞中心服務收費不菲，但「價錢不是最重要，五星級服務才是最重要」。