明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

商航中心新大樓啟用 陳美寶盼吸體育明星

【明報專訊】專為私人飛機服務的香港商用航空中心2022年斥資5億元擴建，新客運大樓7月中運作，昨日正式啟用，預料明年完成第二期擴建後，中心每年航班處理量可增一倍，最高約1.9萬架次。運輸及物流局長陳美寶昨稱，中心今年上半年接待的商務客機中，有逾30班機的商務客是來港處理公司上市，而過去數月本港舉行多場足球盛事，國際足球勁旅亦選用中心服務，經私人包機抵港，她期望中心擴建後成為本港招牌，吸引更多高端商務客及國際體育明星來港。

最快3分鐘登機 貴賓室獲清真認證

新客運大樓設有亞洲首創、全長26米由大樓伸延至停機坪的「天際簷篷」，方便旅客「風雨無阻」上落機，毋須淋雨；亦改善出入境設施設計，旅客可一站式完成清關手續，最快3分鐘可上機。

新大樓設有兩間附帶私人洗手間和淋浴間的貴賓休息室，其中一間更連接增設的專用車庫，客人座駕可直接駛入大樓，下車後一門之隔便可通往貴賓室，保障私隱；貴賓室內有伊斯蘭教禮拜方向指示，大樓內亦設穆斯林祈禱室，為本港首個取得全球清真旅遊權威機構「新月評等」認證的機場貴賓室項目。

訪港球隊逾半用 冀吸內地企業家

香港商用航空中心為新鴻基地產旗下業務，新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯昨說，商用航空對香港金融和盛事經濟提供關鍵支持，今年7月香港重奪新股IPO市場全球第一，未來仍有200多間企業申請來港上市，相信中心正可服務相關需求。

郭炳聯續說，粗略統計，香港市值最高30間上市公司中，一半公司的高層決策人今年曾使用中心乘私人飛機出行；近兩個月在港舉行的國際足球比賽及沙特超級盃，亦有逾半訪港勁旅選用中心服務，C朗早前訪港亦用新大樓。

中心主席兼新鴻基地產發展執行董事馮玉麟稱，近年不少來港上市企業來自國內二三線城市，該些城市每日或只有一兩班機來港，相信私人飛機對該些企業老闆有吸引力。中心行政總裁劉敏儀則說，中心的私人飛機網絡連接全球387個機場，可彌補民航客機局限。中心第二期擴建為翻新舊客運大樓，將增設3間貴賓室及配合寵物旅遊設施，料明年首季完工。

機管局主席林天福稱，過去兩年中心航班量增長逾兩倍，相信隨經濟增長，商用航空需求會愈多，三跑運力可配合。陳美寶笑稱，商務客對私隱及方便度有要求，雖聽聞中心服務收費不菲，但「價錢不是最重要，五星級服務才是最重要」。

上 / 下一篇新聞

圍標揭「案中案」揪兩集團 競委查25維修總值6億
圍標揭「案中案」揪兩集團 競委查25維修總值6億
指情婦收錢仍發影片 男事主：禍不及妻兒
指情婦收錢仍發影片 男事主：禍不及妻兒
協興隆被頒令清盤 大狀：鏡騷傷者恐無賠償
協興隆被頒令清盤 大狀：鏡騷傷者恐無賠償
房協富戶主動遷 研保綠表資格4年 下周一起寄新租約規管 2.5萬戶最快2028申報
房協富戶主動遷 研保綠表資格4年 下周一起寄新租約規管 2.5萬戶最快2028申報
同設上訴委會 成員全自房協
同設上訴委會 成員全自房協
《明報月刊》前總編 資深傳媒人胡菊人辭世
《明報月刊》前總編 資深傳媒人胡菊人辭世
帶路論壇 商務部：研內地港澳共建單一自貿區
帶路論壇 商務部：研內地港澳共建單一自貿區
許正宇：研加強部門採購信息共享
許正宇：研加強部門採購信息共享
基孔肯亞熱增至14宗 5歲童北上中招
基孔肯亞熱增至14宗 5歲童北上中招
科興流感針 盧寵茂：孕婦可接種 承認無相關臨牀數據 惟「不代表不適合用」
科興流感針 盧寵茂：孕婦可接種 承認無相關臨牀數據 惟「不代表不適合用」
輸勞前招聘會 工友指面試要求落差大
輸勞前招聘會 工友指面試要求落差大
求職者：前僱主輸勞後調職為難 冀政府保障本地工
求職者：前僱主輸勞後調職為難 冀政府保障本地工
修例收緊職業司機體檢 爭取明年第二季落實
修例收緊職業司機體檢 爭取明年第二季落實
漁護署船入油起火 兩職員受傷
漁護署船入油起火 兩職員受傷
海關揭遠洋船走私鯊魚皮等 檢貨值1.4億
海關揭遠洋船走私鯊魚皮等 檢貨值1.4億
人工島無時間表 本屆政府不填海 議員籲運輸基建續發展 發展局：需配合人工島
人工島無時間表 本屆政府不填海 議員籲運輸基建續發展 發展局：需配合人工島
港大估算去年港人自殺率升 學童輕生率減半 25至39歲男三連增
港大估算去年港人自殺率升 學童輕生率減半 25至39歲男三連增
葉兆輝倡培訓房署上訴委員 免天恩邨慘劇重演
葉兆輝倡培訓房署上訴委員 免天恩邨慘劇重演
港大內地生墮樓亡 留遺書「證清白」被疑陷騙案
港大內地生墮樓亡 留遺書「證清白」被疑陷騙案
兩季酒店稅達「下修預算」37% 業界憂供過於求難達標 籲停徵
兩季酒店稅達「下修預算」37% 業界憂供過於求難達標 籲停徵
婚禮公司騙客可駕車入場地 控辯達協議 職員守行為
婚禮公司騙客可駕車入場地 控辯達協議 職員守行為
吸毒致子女尿測陽性 母緩刑
吸毒致子女尿測陽性 母緩刑
活在灣區：深圳嘗人氣燒鰻 人均消費可低於百元
活在灣區：深圳嘗人氣燒鰻 人均消費可低於百元
初創研血管再生技術 免血管閉塞截肢
初創研血管再生技術 免血管閉塞截肢
兩小學同學重遇攜手創業
兩小學同學重遇攜手創業
【Emily】政府聘40 AO同100 EO 少於去年 周六開始10‧3截止 須網上申請
【Emily】政府聘40 AO同100 EO 少於去年 周六開始10‧3截止 須網上申請
【Emily】九龍仔泳池部分重開 主池外變內
【Emily】九龍仔泳池部分重開 主池外變內
【Emily】公屋聯會倡綠白表首期比例統一5% 增抽籤號同免息儲蓄鼓勵富戶買樓
【Emily】公屋聯會倡綠白表首期比例統一5% 增抽籤號同免息儲蓄鼓勵富戶買樓
【Emily】3D打印蠔礁盼復育 理大生奪James Dyson獎
【Emily】3D打印蠔礁盼復育 理大生奪James Dyson獎
【Emily】環團政總請願 促訂更進取減碳措施
【Emily】環團政總請願 促訂更進取減碳措施