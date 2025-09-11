人工島無時間表 本屆政府不填海 議員籲運輸基建續發展 發展局：需配合人工島

去年稱今屆填海 昨指優次較低

發展局回覆本報稱，港島西至大嶼山東北連接路、港島西至洪水橋鐵路及人工島上的污水處理廠等建設，是為支持交椅洲項目而規劃，落實方案的安排需配合人工島項目時間表，待項目有條件推展時，政府可考慮相關基建的規劃設計。

2022年《施政報告》提出，最快2025年底開展交椅洲人工島首階段填海工程。過往曾有環團要求撤回項目，甯漢豪前年回應稱倘現在叫停，未來幾年經濟復蘇需要土地時，「世界及區域經濟發展會否給我們5年時間，在那時再等我們造地？」甯漢豪去年10月再表明，爭取今屆政府任期內開始填海。

研究續做 填海有期方公開環評

甯漢豪昨回覆立法會議員盧偉國質詢時稱，政府目前未為交椅洲項目制定推展時間表，亦無條件於本屆政府任期內開展填海工程。她說土地供應要循序漸進並參考市場因素，政府目前聚焦發展北部都會區，交椅洲項目優次「較低」。不過她強調交椅洲項目是長遠土地供應來源，研究資料對日後推進項目重要，政府會繼續完成已開展研究，包括土地勘探、填海及主要交通基建的初步設計、土地發展相關技術評估等。

土拓署去年底提交交椅洲填海環評報告，環保署通知土拓署該報告適合公眾查閱。甯漢豪昨說，因項目放緩，發展局檢視後認為現階段不宜推進環評程序，包括公眾查閱、向環諮會提交環評及環保署長考慮是否批准報告。她解釋，無填海時間表下推進該程序，或難聚焦討論，使公眾擔心審批結果日後是否仍適用，為免引起公眾「不必要的揣測及爭論」，擬待大致確定填海時間表，並按當時需要更新報告後，才供公眾查閱及尋求審批。

項目規劃涉及運輸基建，包括港島西至大嶼山東北連接路，以及港島西至洪水橋鐵路，以接駁港深西部鐵路。立法會議員謝偉銓認為，北都提供足夠土地，交椅洲項目毋須急於上馬，可視乎社會需求再推，但項目的交通規劃原定駁至深圳，有社會需求，當局應研究如何調整並繼續發展。立法會議員劉國勳稱，不少發展項目亦在研究後暫停，要考慮市場及大環境決定何時重啟；他認為如無填海時間表，難推進環評，惟現已掌握的調查數據則可公開。

本研社憂影響其他發展區規劃

本土研究社成員陳劍青關注暫緩項目將影響不同發展區的規劃參數，例如連接港島至小蠔灣及前海等道路規劃將受影響，認為當局應整體部署和涵接。陳亦認為，不少公眾盼了解「明日大嶼」項目對環境的影響及可行性，環評報告對其他大型規劃具參考價值，應公開。