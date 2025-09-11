修例收緊職業司機體檢 爭取明年第二季落實

業界倡放寬頻率政府資助

選委會議員管浩鳴昨口頭質詢當局至今未落實收緊商用車司機體檢有何阻力、有否具體落實時間；陳美寶稱，社會整體支持修例方向，但業界建議放寬65至70歲之間體檢頻率，另有意見要求加強對商用車司機反應測試；她稱當局正檢視微調需檢驗的疾病和傷殘項目，以及供醫生參考的醫療指引，亦會考慮利用科技及人工智能模擬路面情况及駕駛條件測試司機身體反應。

被問到會否設強制退休年齡，陳美寶稱現時四成的士及小巴駕駛執照持有人為65歲或以上，若一刀切設退休年齡，會對業界人手造成不必要衝擊。

漁農界議員何俊賢憂慮提供驗身的診所分佈不均及收費不一；陳美寶稱，運輸署擬籌備「醫生名冊」，全港18區都會有可提供服務的診所。民建聯陳恒鑌關注體檢費用昂貴，倡當局考慮資助；陳美寶稱會盡量爭取資源，又稱除收緊法例要求，宣傳教育亦相當重要，期望與醫學界及司機業界一齊推動。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華稱，普通診所未必能全面檢驗聽覺視覺，相信符合要求的體檢收費不菲，若一年一檢對司機負擔大，倡放寬至兩年一檢並資助司機，司機自付費用不應超過500元。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強說，「今日驗到無事，難保聽日開工無問題」，認為比起一年一檢，教育業界需確保身體狀况適合才開工，更有效保障道路安全。