求職者：前僱主輸勞後調職為難 冀政府保障本地工

該中心昨早招聘會有3間機構參與，包括大快活快餐有限公司、金鳳大餐廳（屯門市）有限公司、味軒燒鵝餐廳有限公司，聘請樓面服務員、廚師、洗碗員等。

有指輸勞令本地人求職更難

應徵大快活廚務助理的區先生從事飲食業近17年，上一份工作於食肆做兼職廚房工，惟約7至8個月前，僱主輸入外勞後，要求他由鄰近住所的分店調往需長通勤時間的分店工作，及後着他暫不用上班，「（僱主）想你知難而退」。

他指現時找工作甚困難，希望政府確保讓本地工人就業優先，又說大快活廚務助理月薪約1.5萬元，較其以往月薪低，但目前經濟差只好接受。他稱面試時僱主態度正面，自覺獲聘「成數高」。

近年全職照顧家庭的黎先生近月決定重投職場，於招聘會應徵多份工作。他指面試時僱主提出的要求與職缺所寫相符，但因要照顧家庭，或較難應要求輪班工作，「也不是刁難，他只是講他需要的事」。他說現時求職不易，輸入外勞令本地人求職更難，只望盡快找到工作。

另外，有人才受養人求職。劉小姐以人才計劃受養人身分來港數月，日前從勞工處網站得悉招聘會，覺得相關職缺的工作要求、月薪還可以，故來應徵大快活廚房幫工。問到有沒有信心獲聘，她自言不擅廣東話故「說不準」，稍後會參與其他招聘會。