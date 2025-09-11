明報新聞網
港聞

港聞二

求職者：前僱主輸勞後調職為難 冀政府保障本地工

【明報專訊】勞工處昨早於西九龍就業中心舉行補充勞工優化計劃其中一場本地招聘會，據本報記者觀察，首兩小時不足10人到場。有本地求職者指前僱主輸入外勞後，以調分店的方式想他「知難而退」，及後直接不安排他上班，他至今已求職七八個月，希望政府設法保障本地工人就業優先。

該中心昨早招聘會有3間機構參與，包括大快活快餐有限公司、金鳳大餐廳（屯門市）有限公司、味軒燒鵝餐廳有限公司，聘請樓面服務員、廚師、洗碗員等。

有指輸勞令本地人求職更難

應徵大快活廚務助理的區先生從事飲食業近17年，上一份工作於食肆做兼職廚房工，惟約7至8個月前，僱主輸入外勞後，要求他由鄰近住所的分店調往需長通勤時間的分店工作，及後着他暫不用上班，「（僱主）想你知難而退」。

他指現時找工作甚困難，希望政府確保讓本地工人就業優先，又說大快活廚務助理月薪約1.5萬元，較其以往月薪低，但目前經濟差只好接受。他稱面試時僱主態度正面，自覺獲聘「成數高」。

近年全職照顧家庭的黎先生近月決定重投職場，於招聘會應徵多份工作。他指面試時僱主提出的要求與職缺所寫相符，但因要照顧家庭，或較難應要求輪班工作，「也不是刁難，他只是講他需要的事」。他說現時求職不易，輸入外勞令本地人求職更難，只望盡快找到工作。

另外，有人才受養人求職。劉小姐以人才計劃受養人身分來港數月，日前從勞工處網站得悉招聘會，覺得相關職缺的工作要求、月薪還可以，故來應徵大快活廚房幫工。問到有沒有信心獲聘，她自言不擅廣東話故「說不準」，稍後會參與其他招聘會。

相關字詞﹕輸入外勞 招聘會 補充勞工優化計劃 勞工處

