港聞

港聞二

輸勞前招聘會 工友指面試要求落差大

【明報專訊】勞工處昨日起於就業中心舉辦補充勞工優化計劃招聘會，申請輸入侍應及初級廚師的僱主，須於4周本地招聘期間每周到中心面見求職者。據勞工處回覆，首日約30人到場求職及即場面試。勞聯轄下工會聯同工友見工，發現有職缺描述與見工時僱主所述有明顯落差，包括侍應要兼做樓面、廚房及水吧；廚房幫工要設計餐單、採購食材、烹調連清潔。勞聯副主席譚金蓮建議勞工處未來派員主動了解工友見工情况，包括確認僱主所述是否與職缺所列相同。

昨有3間就業中心設招聘會，其中東九龍就業中心下午招聘會有3間機構參與，包括北河（明河）燒臘飯店、怡富泛亞控股有限公司及商維餐飲管理有限公司，職缺包括侍應、助廚、廚房幫工、洗碗員等。

飲聯：薪金較市價低兩成

勞聯轄下香港飲食業職工會聯合會秘書長何仁清應徵當中兩間公司的侍應，他指前者於面試稱侍應要兼做樓面、廚房及水吧，工作範圍明顯與職缺所列不同。當僱主得悉他有餐廳主管經驗，僅強調按侍應職缺所列支付薪金，令他感覺該僱主不熱中於僱用本地人。相反，他與後者僱主面見逾半小時，對方先了解其背景與經驗，主動提出與他再約時間應徵更高級職位，「這才是正常招聘流程，了解完再詳細問，我覺得他真的想聘本地人」。

有40年經驗的燒味廚師平哥應徵一間公司的廚房幫工，面試時獲悉該職位要為東涌一消防局煮午餐及晚餐。他引述僱主說，每早9時要致電消防局問「人頭（多少人吃飯）」，再設計餐單、到街市買食材、烹調，並負責清潔。

平哥稱工時寫朝九晚六，惟晚餐為傍晚6時，意味不會準時下班，工作範疇亦超出廚房幫工職能，這類準備「家宴」的工作市場月薪至少3萬元，該職缺月薪僅1.4萬元絕不合理，「不會有人肯做」。

勞處：工資中位數標準合適

勞顧會勞方委員譚金蓮建議勞工處主動派員了解工友於招聘會的見工情况，包括確認僱主所述是否與職缺所列相同，「不要等工友來投訴」。至於工資中位數，譚稱計劃原意是以該數據為下限，現時卻成上限，窒礙本地招聘。

飲聯總幹事李卓燊補充，招聘會職缺薪金較市場水平低兩成，難吸引本地人，冀當局正視採用工資中位數的不足，另建議設兩級制，當僱主本地招聘首兩周無法以工資中位數成功招聘，餘下兩周應改用工資第75個百分位數。何仁清倡當局參考申請輸勞僱主目前聘用某一工種的月薪水平，並要求他以同一月薪作本地招聘。

勞工處長許澤森昨午視察招聘會運作，稱首日參與情况不錯，已有求職者即日獲聘。就勞工界指招聘會職缺薪金水平低於市場，他指計劃規定僱主以不低於每月工資中位數聘請外勞，相關中位數來自統計處，有參考市場資料、會定期調整，作為計劃標準合適，也足以反映市場價格。許又說如工友面試時發現僱主提出的聘用條件與職缺不符，或有不合理要求，可即場向勞工處投訴，處方會即時跟進。

相關字詞﹕輸入外勞 補充勞工優化計劃 勞工處

