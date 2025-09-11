科興流感針 盧寵茂：孕婦可接種 承認無相關臨牀數據 惟「不代表不適合用」

盧寵茂強調滅活疫苗技術成熟，且新冠疫情期間，科興疫苗在港廣泛應用，可見其質量安全和效力，強調考慮疫苗註冊會根據質量安全、效能等，所有符合審批註冊標準的疫苗皆會納入考慮。他說疫苗採購上堅持多元化，可確保供應不受某些因素影響。

藥廠指引列明孕婦諮詢醫生

盧稱因無孕婦臨牀數據，科興指引列明孕婦採用該疫苗前應與醫生商量，以判斷及評估風險。他說每年約6000名孕婦接種流感疫苗，佔總數少，若與醫生評估後決定不用科興疫苗，亦可選其他有相關臨牀數據的疫苗，包括賽諾菲三價滅活疫苗，強調政府購買逾90萬劑該疫苗，可應付孕婦需求。

許樹昌：滅活疫苗技術成熟安全

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，科興流感疫苗沒有孕婦的臨牀數據，是因其臨牀試驗階段無招募孕婦群組，但強調滅活疫苗是利用已死的病毒細胞製作而成，該技術有逾50年歷史，相當成熟安全，孕婦可接種該疫苗。他稱孕婦接種前可先諮詢醫生，且滅活疫苗相對便宜，若孕婦不想打特定品牌疫苗，亦可自費接種。

立法會選委界議員陳凱欣表示，本港藥物註冊審核標準嚴格，相信能在港註冊代表有關疫苗品質安全，但憂近日政府採購風波、科興缺孕婦臨牀數據等因素，令市民產生憂慮，尤其擔心部分家長或不參加學校外展計劃甚至不帶兒童接種，令整體接種率下降。

議員憂爭議影響接種率

她建議政府「行多一步」，包括監測學童參加學校外展計劃比例是否下跌及背後原因，應適時介入及做好解說。

衛生署回覆稱，今年購買約90萬劑賽諾菲三價滅活疫苗、約30萬劑科興四價滅活疫苗、5萬劑阿斯利康三價噴鼻式減活疫苗及5萬劑賽諾菲三價注射式重組疫苗。署方稱政府不會把單一品牌的注射式滅活疫苗用於學校外展計劃；學校可選用噴鼻式疫苗及混合模式，即可於外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活疫苗。