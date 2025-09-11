帶路論壇 商務部：研內地港澳共建單一自貿區

第十屆一帶一路高峰論壇由貿發局主辦，有18個「一帶一路」沿線國家和地區、逾6000名政商界代表參與。鄢東說，商務部將支持香港鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，發揮橋樑作用，持續做強「聯合走出去」的品牌，又說正研究推動內地、香港、澳門共建單一自貿區。

特首李家超表示，昨日見證香港與「一帶一路」國家代表9份備忘錄及合作協議的交換儀式，今屆論壇將促成約50份政府和企業合作備忘錄，創歷史新高，突顯香港作為「一帶一路」功能平台的重要角色。他稱，香港去年與一帶一路國家的貿易額達2760億美元，較2013年增加八成，也是香港同期商品貿易增長率的3倍。他又說，香港擁有一國兩制的優勢，是聯繫亞洲與世界合作的首選門戶。

經民聯表示，該黨去年5月已提出設立「粵港澳大灣區自由貿易合作區」，以突破粵港澳三地的投資與貿易壁壘。該黨提出在金融、創科、人才、貿易、法律、人流及通關7個範疇設開放政策，推動區內體制整合與資源流通。