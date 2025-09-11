明報新聞網
《明報月刊》前總編 資深傳媒人胡菊人辭世

【明報專訊】資深傳媒人胡菊人本月初在睡夢中離世，享年92歲。根據家屬訃告，胡菊人於加拿大列治文醫院離世，家屬不公開舉殯，安葬禮日前於本拿比海景墓園（Ocean View Burial Park）舉行，以親屬家奠形式治喪。胡菊人曾任《明報月刊》總編輯，亦曾於1985至1990年出任基本法諮詢委員會委員，1990年代移居溫哥華。

創辦《百姓》 90年代移民

胡菊人原名胡秉文，筆名華谷月，生於1932年，祖籍廣東順德。1950年代初，胡菊人中三未畢業便隨親戚來港謀生，早期曾在聖類斯中學當校役和教堂雜役。1955年他獲介紹加入友聯出版社資料部工作，並以半工讀形式於珠海書院英語系進修，1961年畢業後曾擔任《大學生活》社長兼總編輯、《中國學生周報》社長等。

1968年胡菊人應《明報》創辦人查良鏞邀請，加入《明報月刊》出任總編輯至1979年。他1981年與陸鏗創辦《百姓》半月刊兼任總編輯，直至1994年停刊，隨後移居溫哥華。胡菊人於大專時期開始從事寫作，文章曾刊於《明報》、《星島日報》、《良友》等報刊專欄，著作包括《坐井集》、《旅遊閑筆》、《文學的視野》等。

「收到好稿，喜樂無極」

另外，胡菊人曾任香港青年文學獎和市政局中文文學創作獎評判、香港作家協會主席、香港文化藝術工作者聯合會監事會主席、香港作家聯會理事等，亦是1990年香港藝術家年獎作家得獎人。2011年《明報月刊》45周年，胡撰文紀念，自言當年任職以取得最好的稿子為職志，「收到好稿的興奮，真的喜樂無極」。

