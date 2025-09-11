同設上訴委會 成員全自房協

房協2018年9月推出「富戶政策」時成立「覆檢委員會」，覆檢未能符合「富戶政策」而被發出「遷出通知書」的上訴；2023年9月，房協修訂「覆檢委員會」職能並將之更名「上訴委員會」，負責裁定所有被房協發出「遷出通知書」終止租約的租戶之上訴，由該會決定確認、撤回或暫緩「遷出通知書」，結果由委員會秘書書面通知上訴人。

潘源舫昨說，2022/23至2024/25年度，房協共發出70份「遷出通知書」，上訴委員會處理過8宗上訴，當中5宗確認住戶要遷出，3宗獲暫緩執行。他稱，屋邨有社工支援居民，包括因「遷出通知書」需交還單位的租戶。房協表示，2018年至2025年7月底共收回約170個單位，涵蓋富戶及濫用公屋個案。