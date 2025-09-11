明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

同設上訴委會 成員全自房協

【明報專訊】房委會轄下天恩邨有精神病患者被指未有如實申報資產，收到遷出公屋信數月後自殺，事主曾向上訴委員會申述。房協推出富戶政策，住戶接獲「遷出通知書」後，亦可向房協的上訴委員會提出上訴，但其成員皆由房協各部門的管理層組成，有別於處理房委會個案的「上訴委員會（房屋）」屬獨立法定組織，成員不得為時任房委會成員。被問到房協會否檢討成員組合，房協總監（物業管理）潘源舫昨說「不排除未來會視乎實際情况，我們可能會有些調整」。

房協2018年9月推出「富戶政策」時成立「覆檢委員會」，覆檢未能符合「富戶政策」而被發出「遷出通知書」的上訴；2023年9月，房協修訂「覆檢委員會」職能並將之更名「上訴委員會」，負責裁定所有被房協發出「遷出通知書」終止租約的租戶之上訴，由該會決定確認、撤回或暫緩「遷出通知書」，結果由委員會秘書書面通知上訴人。

潘源舫昨說，2022/23至2024/25年度，房協共發出70份「遷出通知書」，上訴委員會處理過8宗上訴，當中5宗確認住戶要遷出，3宗獲暫緩執行。他稱，屋邨有社工支援居民，包括因「遷出通知書」需交還單位的租戶。房協表示，2018年至2025年7月底共收回約170個單位，涵蓋富戶及濫用公屋個案。

相關字詞﹕富戶 富戶政策 上訴委員會 遷出通知書 房協

上 / 下一篇新聞

圍標揭「案中案」揪兩集團 競委查25維修總值6億
圍標揭「案中案」揪兩集團 競委查25維修總值6億
指情婦收錢仍發影片 男事主：禍不及妻兒
指情婦收錢仍發影片 男事主：禍不及妻兒
協興隆被頒令清盤 大狀：鏡騷傷者恐無賠償
協興隆被頒令清盤 大狀：鏡騷傷者恐無賠償
房協富戶主動遷 研保綠表資格4年 下周一起寄新租約規管 2.5萬戶最快2028申報
房協富戶主動遷 研保綠表資格4年 下周一起寄新租約規管 2.5萬戶最快2028申報
《明報月刊》前總編 資深傳媒人胡菊人辭世
《明報月刊》前總編 資深傳媒人胡菊人辭世
帶路論壇 商務部：研內地港澳共建單一自貿區
帶路論壇 商務部：研內地港澳共建單一自貿區
許正宇：研加強部門採購信息共享
許正宇：研加強部門採購信息共享
基孔肯亞熱增至14宗 5歲童北上中招
基孔肯亞熱增至14宗 5歲童北上中招
科興流感針 盧寵茂：孕婦可接種 承認無相關臨牀數據 惟「不代表不適合用」
科興流感針 盧寵茂：孕婦可接種 承認無相關臨牀數據 惟「不代表不適合用」
輸勞前招聘會 工友指面試要求落差大
輸勞前招聘會 工友指面試要求落差大
求職者：前僱主輸勞後調職為難 冀政府保障本地工
求職者：前僱主輸勞後調職為難 冀政府保障本地工
修例收緊職業司機體檢 爭取明年第二季落實
修例收緊職業司機體檢 爭取明年第二季落實
漁護署船入油起火 兩職員受傷
漁護署船入油起火 兩職員受傷
海關揭遠洋船走私鯊魚皮等 檢貨值1.4億
海關揭遠洋船走私鯊魚皮等 檢貨值1.4億
人工島無時間表 本屆政府不填海 議員籲運輸基建續發展 發展局：需配合人工島
人工島無時間表 本屆政府不填海 議員籲運輸基建續發展 發展局：需配合人工島
商航中心新大樓啟用 陳美寶盼吸體育明星
商航中心新大樓啟用 陳美寶盼吸體育明星
港大估算去年港人自殺率升 學童輕生率減半 25至39歲男三連增
港大估算去年港人自殺率升 學童輕生率減半 25至39歲男三連增
葉兆輝倡培訓房署上訴委員 免天恩邨慘劇重演
葉兆輝倡培訓房署上訴委員 免天恩邨慘劇重演
港大內地生墮樓亡 留遺書「證清白」被疑陷騙案
港大內地生墮樓亡 留遺書「證清白」被疑陷騙案
兩季酒店稅達「下修預算」37% 業界憂供過於求難達標 籲停徵
兩季酒店稅達「下修預算」37% 業界憂供過於求難達標 籲停徵
婚禮公司騙客可駕車入場地 控辯達協議 職員守行為
婚禮公司騙客可駕車入場地 控辯達協議 職員守行為
吸毒致子女尿測陽性 母緩刑
吸毒致子女尿測陽性 母緩刑
活在灣區：深圳嘗人氣燒鰻 人均消費可低於百元
活在灣區：深圳嘗人氣燒鰻 人均消費可低於百元
初創研血管再生技術 免血管閉塞截肢
初創研血管再生技術 免血管閉塞截肢
兩小學同學重遇攜手創業
兩小學同學重遇攜手創業
【Emily】政府聘40 AO同100 EO 少於去年 周六開始10‧3截止 須網上申請
【Emily】政府聘40 AO同100 EO 少於去年 周六開始10‧3截止 須網上申請
【Emily】九龍仔泳池部分重開 主池外變內
【Emily】九龍仔泳池部分重開 主池外變內
【Emily】公屋聯會倡綠白表首期比例統一5% 增抽籤號同免息儲蓄鼓勵富戶買樓
【Emily】公屋聯會倡綠白表首期比例統一5% 增抽籤號同免息儲蓄鼓勵富戶買樓
【Emily】3D打印蠔礁盼復育 理大生奪James Dyson獎
【Emily】3D打印蠔礁盼復育 理大生奪James Dyson獎
【Emily】環團政總請願 促訂更進取減碳措施
【Emily】環團政總請願 促訂更進取減碳措施