房協富戶主動遷 研保綠表資格4年 下周一起寄新租約規管 2.5萬戶最快2028申報

房協自2018年9月向新租戶推出「富戶政策」，透過租約規管，本月起擴至所有出租屋邨租戶。房協總監（物業管理）潘源舫昨日表示，全面實施「富戶政策」旨在統一租戶管理及更有效善用公屋資源，經徵詢法律意見，最終決定向尚未納入「富戶政策」的租戶分批寄出新租約，先寄非全長者戶，再到全長者戶，首批寄發約810戶，預計2026年底前完成更換所有租約（見表）。

拒規管者可申暫住最多4月

潘源舫舉例，房協下周一向首批租戶寄出新租約，主要在祖堯邨及乙明邨，同意納入「富戶政策」規管的租戶預計最早於2028年4月首次申報居住情况和是否持有本地住宅物業，其後每兩年申報一次；不同意者則須交回單位，但可申請再暫住最長4個月。

被問到如何處理同意受「富戶政策」規管但遲交租金的住戶，潘源舫形容接受新租約屬「嚴肅及重要決定」，倘對方沒交回信件，會盡量聯絡租戶、其家人等了解情况。

房協：趁機加入養寵條款

潘源舫說，房協會趁機統一租約內容，例如新租約會加入飼養細小寵物申請機制條款，亦會列明租戶須授權房協向第三方核實其收入、資產及居住情况。

另外，房委會今年3月通過提高「富戶」的額外租金，並由今年10月1日起容許主動交回單位的「富戶」保留4年綠表資格購買資助房屋。潘源舫透露，房協正檢討現行額外租金的措施，亦會研究相關保留4年綠表資格的措施，預計有關檢討本年度內完成。

現有富戶入息「無高到要走」

至於預計多少租戶會因超出「富戶」入息資產限額而要遷出，他指現時已被納入「富戶政策」規管的房協新租戶約5100戶，其中9戶屬「富戶」，正繳交1.5倍或2倍租金，「（入息及資產）無高到要走」。

翻查資料，現時房協「富戶政策」下，住戶倘家庭總入息超出申請出租屋邨入息限額的5倍，須遷出現居單位。以甲類出租屋邨4人家庭為例，倘家庭每月總入息超出15.5萬元（3.1萬元的5倍），須遷出單位。