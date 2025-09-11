協興隆被頒令清盤 大狀：鏡騷傷者恐無賠償

內地公司入稟 未遭反對

本案呈請人為佛山市鉅能舞台設備有限公司，遭呈請清盤為協興隆舞台工程有限公司，雙方昨日均沒派代表到庭。翻查資料，呈請人今年2月入稟申請協興隆清盤，今年4月的聆訊透露，協興隆已償還債務，最終該次清盤獲撤銷。不過呈請人5月再度入稟，因此本案涉及第二次申請。

就演唱會事故衍生的其他法律程序，協興隆去年在裁判法院承認「沒有確保僱員的安全及健康」等6罪，罰款42萬元。此外，因墜屏受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯分別入稟高院和區院，向工程總承辦商藝能工程有限公司、協興隆等公司提出人身傷害訴訟，兩案將於明年1月作核對列表審核聆訊。

大律師嚴康焯回應本報查詢稱，法庭頒下清盤令，意味公司資不抵債，即使另案索償最終勝訴，申請人未必能取得賠償，情况如同「手術成功，病人死亡」。嚴提到，在一些例外情况，如股東之間爭拗，使公司停止運作而被頒令清盤，股東其後重新履行職務，可向法庭申請讓公司短暫恢復運作，以處理後續文書工作，但無關命令本身的法律效力。

【案件編號：HCCW 277/25】