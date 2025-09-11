明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

協興隆被頒令清盤 大狀：鏡騷傷者恐無賠償

【明報專訊】涉及2022年男團MIRROR演唱會墜屏事故的工程分判商協興隆舞台工程有限公司，早前遭一間舞台設備公司入稟申請清盤，昨在高院聆訊。聆案官黃健棠表示，得悉有關文件已準備妥當，為節省法庭開支及各方時間，免除呈請人代表律師上庭；是次申請中法庭無收到任何反對，遂頒下公司的清盤令，另須支付訟費。有執業大律師表示，公司清盤可影響兩名受傷舞蹈員另案申索。

內地公司入稟 未遭反對

本案呈請人為佛山市鉅能舞台設備有限公司，遭呈請清盤為協興隆舞台工程有限公司，雙方昨日均沒派代表到庭。翻查資料，呈請人今年2月入稟申請協興隆清盤，今年4月的聆訊透露，協興隆已償還債務，最終該次清盤獲撤銷。不過呈請人5月再度入稟，因此本案涉及第二次申請。

就演唱會事故衍生的其他法律程序，協興隆去年在裁判法院承認「沒有確保僱員的安全及健康」等6罪，罰款42萬元。此外，因墜屏受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯分別入稟高院和區院，向工程總承辦商藝能工程有限公司、協興隆等公司提出人身傷害訴訟，兩案將於明年1月作核對列表審核聆訊。

大律師嚴康焯回應本報查詢稱，法庭頒下清盤令，意味公司資不抵債，即使另案索償最終勝訴，申請人未必能取得賠償，情况如同「手術成功，病人死亡」。嚴提到，在一些例外情况，如股東之間爭拗，使公司停止運作而被頒令清盤，股東其後重新履行職務，可向法庭申請讓公司短暫恢復運作，以處理後續文書工作，但無關命令本身的法律效力。

【案件編號：HCCW 277/25】

相關字詞﹕高等法院 清盤令 協興隆舞台工程 MIRROR演唱會事故

上 / 下一篇新聞

圍標揭「案中案」揪兩集團 競委查25維修總值6億
圍標揭「案中案」揪兩集團 競委查25維修總值6億
指情婦收錢仍發影片 男事主：禍不及妻兒
指情婦收錢仍發影片 男事主：禍不及妻兒
房協富戶主動遷 研保綠表資格4年 下周一起寄新租約規管 2.5萬戶最快2028申報
房協富戶主動遷 研保綠表資格4年 下周一起寄新租約規管 2.5萬戶最快2028申報
同設上訴委會 成員全自房協
同設上訴委會 成員全自房協
《明報月刊》前總編 資深傳媒人胡菊人辭世
《明報月刊》前總編 資深傳媒人胡菊人辭世
帶路論壇 商務部：研內地港澳共建單一自貿區
帶路論壇 商務部：研內地港澳共建單一自貿區
許正宇：研加強部門採購信息共享
許正宇：研加強部門採購信息共享
基孔肯亞熱增至14宗 5歲童北上中招
基孔肯亞熱增至14宗 5歲童北上中招
科興流感針 盧寵茂：孕婦可接種 承認無相關臨牀數據 惟「不代表不適合用」
科興流感針 盧寵茂：孕婦可接種 承認無相關臨牀數據 惟「不代表不適合用」
輸勞前招聘會 工友指面試要求落差大
輸勞前招聘會 工友指面試要求落差大
求職者：前僱主輸勞後調職為難 冀政府保障本地工
求職者：前僱主輸勞後調職為難 冀政府保障本地工
修例收緊職業司機體檢 爭取明年第二季落實
修例收緊職業司機體檢 爭取明年第二季落實
漁護署船入油起火 兩職員受傷
漁護署船入油起火 兩職員受傷
海關揭遠洋船走私鯊魚皮等 檢貨值1.4億
海關揭遠洋船走私鯊魚皮等 檢貨值1.4億
人工島無時間表 本屆政府不填海 議員籲運輸基建續發展 發展局：需配合人工島
人工島無時間表 本屆政府不填海 議員籲運輸基建續發展 發展局：需配合人工島
商航中心新大樓啟用 陳美寶盼吸體育明星
商航中心新大樓啟用 陳美寶盼吸體育明星
港大估算去年港人自殺率升 學童輕生率減半 25至39歲男三連增
港大估算去年港人自殺率升 學童輕生率減半 25至39歲男三連增
葉兆輝倡培訓房署上訴委員 免天恩邨慘劇重演
葉兆輝倡培訓房署上訴委員 免天恩邨慘劇重演
港大內地生墮樓亡 留遺書「證清白」被疑陷騙案
港大內地生墮樓亡 留遺書「證清白」被疑陷騙案
兩季酒店稅達「下修預算」37% 業界憂供過於求難達標 籲停徵
兩季酒店稅達「下修預算」37% 業界憂供過於求難達標 籲停徵
婚禮公司騙客可駕車入場地 控辯達協議 職員守行為
婚禮公司騙客可駕車入場地 控辯達協議 職員守行為
吸毒致子女尿測陽性 母緩刑
吸毒致子女尿測陽性 母緩刑
活在灣區：深圳嘗人氣燒鰻 人均消費可低於百元
活在灣區：深圳嘗人氣燒鰻 人均消費可低於百元
初創研血管再生技術 免血管閉塞截肢
初創研血管再生技術 免血管閉塞截肢
兩小學同學重遇攜手創業
兩小學同學重遇攜手創業
【Emily】政府聘40 AO同100 EO 少於去年 周六開始10‧3截止 須網上申請
【Emily】政府聘40 AO同100 EO 少於去年 周六開始10‧3截止 須網上申請
【Emily】九龍仔泳池部分重開 主池外變內
【Emily】九龍仔泳池部分重開 主池外變內
【Emily】公屋聯會倡綠白表首期比例統一5% 增抽籤號同免息儲蓄鼓勵富戶買樓
【Emily】公屋聯會倡綠白表首期比例統一5% 增抽籤號同免息儲蓄鼓勵富戶買樓
【Emily】3D打印蠔礁盼復育 理大生奪James Dyson獎
【Emily】3D打印蠔礁盼復育 理大生奪James Dyson獎
【Emily】環團政總請願 促訂更進取減碳措施
【Emily】環團政總請願 促訂更進取減碳措施