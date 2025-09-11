指情婦收錢仍發影片 男事主：禍不及妻兒

被告李燕林（45歲，從事美容業）由普通話傳譯員協助應訊。她否認4項未獲同意下披露個人資料罪，以及兩項勒索罪。男事主X在屏風後表示，他分別在2022年5月及6月5日得悉有人發布網上影片，片中載有3至5張他與被告的合照，X姓名被公開，有文字指他「玩女人」。X認為是被告所為，遂透過私人助理Y與她溝通。

付百萬元 簽保密協議

控方昨播放Y與被告同年6月9日的通話錄音，顯示被告要X到她家談判，否則不會刪除影片；Y當時向被告稱，她已令X「嚇到腳都軟埋」。X和被告終同意於4日後見面，錄音中被告着X「自己執生」。X在庭上解釋，被告當時定下「死線」，若雙方未能就被告索取的金額達成共識，被告就會更廣泛地公布兩人關係。

X在庭上續憶述，他與Y於該日在被告寓所的大堂跟被告見面，被告向X索取200萬元。X不接受，最終雙方在律師協助下簽署保密協議，X向被告提供100萬元本票。X補充，被告曾於上月索取60萬元時，X已先向她支付7.5萬元，因此連同本票，他共支付107.5萬元。

銀行發現影片 稱或礙融資

X續說，同年9月，X收到私人銀行高層的通知，對客戶年檢時發現網上有影片指X「偽君子」，恐影響X的融資。X表示，該影片長逾30秒，較之前的影片長，片中合照也增至逾10張，認為被告變得更激進。

X遂於同年10月13日報警，警方一度稱證據不足，故他11月向私隱專員公署投訴；但X於2023年3月再看到有網上影片指他「騙子」。X不禁在庭上哽咽道，被告以「知道他家地址」威脅他，他認為「禍不及妻兒」，又說自己具社會地位，怕私隱外泄。

X完成控方主問後，辯方展開盤問。X前日供稱，他2017年經朋友介紹認識被告，兩人2020年發展婚外情，被告當時知他已婚。辯方昨質疑，被告起初根本不知X已婚，至2021年初X才稱已有家室；X不同意。另外，X早前稱曾為被告支付80萬元清還內地房貸，辯方聲稱該款項屬情侶間餽贈毋須歸還，X亦不同意。

辯：無着買車 事主：索車始憤

辯方又質疑，被告沒要求X買保時捷新車、認為「唔買都冇大問題」，X不同意，稱正因被告索取80萬元不久後再索車而氣憤，認為她「當我提款機咁去撳」。他又透露，被告在家中存放保時捷的商品冊，稱到訪展銷廳後認為「啲車好靚」，而他隱約記得曾建議她考慮買二手車，但他認為被告已變得貪婪。X今續接受盤問。

【案件編號：DCCC 842/23】