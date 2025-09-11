圍標揭「案中案」揪兩集團 競委查25維修總值6億

搜9承辦商 共19處所

競委會前日起一連兩天展開代號「雙面神」的執法行動，除持法庭手令搜查19個處所，亦行使強制權力要求有關各方交出文件和資料，以及出席競委會聆訊以提供相關資料；同時已主動陸續聯絡涉案樓宇持份者。

項目分佈10區 集團運作多時

涉案25個維修工程項目，包括23個住宅屋苑及單幢大廈，以及兩座工業大廈，分佈於全港10個地區，當中部分合約仍未批出，部分則早於競委會調查前已開展或完成。競委會表示，調查顯示兩個涉案集團已運作多時，組織龐大且結構緊密，成員包括多個工程承辦商及其他相關人物，他們於維修工程招標期間涉嫌直接或透過中間人交換並協調投標價格；部分承辦商則以較高價格入標掩護，即俗稱「豬仔標」，以協助預定投標者中標。

競委會指出，有關行為構成圍標、合謀定價及交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》第一行為守則，呼籲任何人如可就個案或有關行為提供資料，盡快透過電話、電郵、郵遞或親臨辦事處與競委會聯絡；而可能已從事或牽涉入合謀行為的人，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作。

競委：分析3案發現「案中案」

競委會表示，一直高度關注涉及樓宇維修的圍標行為，並主動追查相關個案，包括上月就九龍城區某屋苑維修工程涉圍標案件搜查，去年亦兩度與廉署聯合行動，搗破一個新冒起違法集團（見表），形容3次行動不但大力推進原本的調查，經深入分析所得資料後更發現案中有案，陸續揭發更多違法集團滲入多區樓宇維修工程，從事圍標等反競爭行為。

