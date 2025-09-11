明報新聞網
港聞

港聞二

吸毒致子女尿測陽性 母緩刑

【明報專訊】同居情侶4年前在寓所吸食冰毒，其子女的尿液測試對冰毒呈陽性，母親警誡下承認女兒或吸入「二手冰毒」。涉事情侶早前分別承認虐兒和吸食危險藥物罪，母親昨於九龍城裁判法院被判囚4周，緩刑12個月。裁判官提醒女被告考慮如何與前男友相處，「佢不停喺屋企食毒品，最終你又返嚟法庭」，女被告點頭表示明白。

男友亦吸 官籲考慮怎相處

女被告W.C.Y.（現36歲）為家庭主婦，承認對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，另一項吸食危險藥物罪獲控方不提證供起訴。辯方昨求情稱，她明白感化和社會服務令報告內容，報告稱她已參與戒毒治療和獲感化官跟進，不適合判感化令。

辯方又稱，她現時專注照顧一對3歲和9歲的子女，3歲幼子本月底會從寄養家庭接回家中，她會全職照顧子女，亦要照料有精神問題的母親，不適合履行社服令。

求情稱悔受影響 今專心育兒

辯方表示，女被告後悔受前男友影響吸食冰毒，以及無阻止對方吸毒，考慮她事前無案底和現在積極更生，冀判非監禁式刑罰。辯方提及，她早前的尿液測試報告對一種藥物呈陽性反應，只因她服用安眠藥協助入睡，與吸食冰毒無關。

尿測陽性 官信關安眠藥

裁判官陳志輝判刑稱，女被告的感化和社服令報告內容正面，法庭接納其驗尿報告有陽性反應與安眠藥有關。陳官着她考慮如何和前男友相處，以及如何安排照顧子女，若男友服刑完畢在家中吸毒，「最終你又返嚟法庭」。

陳官採納以6星期監禁為量刑起點，女被告認罪減至4星期監禁，緩刑12個月。

同案男被告Y.K.W.（42歲）早前承認吸食危險藥物罪，判囚6周。

【案件編號：KCCC 600/25】

相關字詞﹕虐兒罪 九龍城裁判法院

