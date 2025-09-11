明報新聞網
港聞

港聞二

婚禮公司騙客可駕車入場地 控辯達協議 職員守行為

【明報專訊】婚禮公司Heywedd涉向顧客聲稱位於元朗錦田的草地婚禮場地可供車輛直達，但無透露通往該處的車路為不對公眾開放的渠務署維修通道，涉事婚禮公司和4名職員共被控31項就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為罪。案件原定昨在觀塘裁判法院開審，控辯達成協議，其中一名推廣主任獲裁判官彭亮廷批准以2000元自簽守行為18個月處理其兩項控罪，另須支付500元訟費，其間須保持行為良好，不得干犯《商品說明條例》罪行。

車路實禁用 公司拒退款

根據被告董嘉韻（35歲，市場推廣主任）的承認案情提及，2023年1月29日，事主彭榮聰到Heywedd的中環辦公室查詢婚禮服務，當時董嘉韻提及涉案婚禮場地有車位，亦可駕車直達，同日彭支付6.4萬元費用。彭一方其後到婚禮場地參觀，發現有渠務署的告示稱不得進入。Heywedd告知彭一方，業主已收回場地，拒絕退款。

數月後另一人中招 允轉場

案情又指出，同年4月23日，另一事主楊嘉欣和男友到九龍灣國際展貿中心的婚展，向Heywedd查詢婚禮服務，其間董嘉韻介紹婚禮套餐，並提及涉案婚禮場地有車位，亦可駕車直達，同日他們就婚禮套餐支付12.88萬元費用。其後楊和男友到婚禮場地參觀，發現場地有渠務署告示，顯示不准進入。Heywedd向楊一方表示，業主打算收回場地，提議改於愉景灣舉辦婚禮，但不能退款，此安排獲楊一方接納。董同年4月28日被捕，警誡下拒絕回答問題。

另外，其餘4名被告為鍾家杰（34歲，馬來西亞籍，公司董事）、女子陸嘉殷（35歲，沒報稱職業）、周詠彤（31歲，自由工作者）、OUT-FO LIMITED（商業名稱為Heywedd）。庭上透露，鍾打算承認部分控罪、公司被告擬承認所有控罪、陸和周的案件則或以簽保守行為方式處理。4名被告今天正式答辯。

【案件編號：KTS 13450/24等】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 商品說明條例 作出屬誤導性遺漏的營業行為 婚禮佈置公司

