兩季酒店稅達「下修預算」37% 業界憂供過於求難達標 籲停徵

局方：下半年會較高 不擬改稅率

財庫局長許正宇昨回覆旅遊界議員姚柏良書面質詢稱，今年第一及二季酒店房租稅收分別約1.9億和1.7億元，佔全年預算9.7億元約37%。財庫局料下半年入住率一般比上半年高，房租稅隨房租調整而變，本財政年度房租稅最終收入將視乎全年過夜旅客人數及房租。

翻查資料，2024/25年度《財政預算案》及立法會去年10月通過調整酒店房租稅率的決議案，均提及房租稅預計每年為政府帶來約11億元收入，但2025/26年度政府預算中，房租稅收預算調整為9.7億元。

對於會否考慮調低或停徵，許正宇稱暫無計劃調整，制訂收入措施時會考慮本港經濟及發展需要、各界意見及政府財政，酒店房租稅提供穩定收入來源，同時不影響普羅市民。

香港酒店業主聯會總幹事徐英偉認為，預算房租稅由當初11億調整至9.7億元，按此估算即酒店生意額已減逾四分之一。徐認為若稅收能達政府預算，即反映生意不俗，業界亦樂見，然而今年酒店入住率一直維持八九成，即使下半年訪港旅客增加，入住率上升空間亦不大，憂全年稅收最終未達預算。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝回應本報查詢稱，本地酒店業正面臨前所未有的經營壓力，日圓貶值、港元與美元掛鈎等導致香港旅遊成本偏高，削弱競爭力，市場目前供過於求，酒店難將房租稅轉嫁客人，進一步影響盈利，冀政府考慮業界難處，重新檢視政策並考慮凍結徵收房租稅。

至於房租稅用途，陳建議投入「文化藝術盛事基金」支持旅業發展，重點發展淡季盛事，平衡全年酒店入住率，並邀酒店業界加入文化藝術盛事委員會，以業界的市場數據和經驗，協助制定更精準的盛事策略。