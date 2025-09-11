港大估算去年港人自殺率升 學童輕生率減半 25至39歲男三連增

15至24歲微升 10年次高

港大防止自殺中心在昨日「世界防止自殺日」公布最新的自殺數據，根據死因裁判法庭的死亡登記，估算去年自殺率升至每10萬人14.1；而考慮到本港老齡化嚴重，按世界衛生組織建議的人口標準化調整後，去年自殺率則為10.6（見圖），仍高於全球水平，即2021年全球的8.9（世界衛生組織，2025年）。當中，15歲以下自殺率從去年高位回落，下跌46.7%至1.0。中心總監葉兆輝表示跌幅令人鼓舞，相信近年學界的防止自殺措施收效，惟15至24歲自殺率按年微升至11.7，「仍然是高水平」。

葉兆輝：三層制防自殺有限

正向校園下午無課始治本

政府前年12月推出三層應急機制應對學童輕生，讓學校判斷高危學生的嚴重、緊急程度，分別轉介至「校外支援網絡」或醫院管理局精神科專科門診，暫定今年底結束。葉兆輝表示，三層應急機制能協助現情緒問題的學生，「是有作用的」，但自殺身亡的學童中，只有約25%在生前現情緒問題，認為機制或未能觸及餘下75%的學生，「對整體防止自殺的影響有限」。

葉兆輝認為，建立正向校園生活才能根治學童輕生問題，舉例部分學校只在上午安排課堂，騰出下午時段「做活動」，成效立竿見影，「教師開心了，學生也開心了」。他續說，「現在大家（學界）都害怕收不夠學生，又殺校」，呼籲教育局「在政策上多做一點」。

男青年升幅最大 主因財務

此外，中心數據亦指出，25至39歲男性自殺率從2021年的15.2連升3年至去年的23.0，乃兩性各年齡層中升幅最大的群體。中心表示，該群體自殺的主要原因是財務問題（37.7%），包括失業、欠債、賭博等；而從警方提供、該群體自殺身亡者遺書整理出的文字雲可見，「對不起」頻繁出現。

防止自殺研究中心培訓顧問及臨牀心理學家何倩恒分析，此群體自殺前的內疚、自責情緒很重。她提醒，當接收到家人、朋友提及自殺念頭，切勿怪責或批判，「他們都是脆弱的一群，有時也會諗埋咗一邊，身邊人的幫忙是很重要」。