明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港大估算去年港人自殺率升 學童輕生率減半 25至39歲男三連增

【明報專訊】香港大學防止自殺中心估算去年自殺率由13.5升至14.1，即每10萬人就有約14人自殺，超出國際水平，其中25至39歲男性的自殺率按年升幅最大。近年學界聚焦改善學童精神健康，去年15歲以下的自殺率減近半至1.0，惟15至24歲的自殺率則微升至11.7，屬過去10年的第二高水平。中心總監葉兆輝表示，教育局三層應急機制向具情緒問題的學生提供及時協助，但覆蓋範圍始終有限，強調建立正向校園生活才能解決學童輕生問題。

15至24歲微升 10年次高

港大防止自殺中心在昨日「世界防止自殺日」公布最新的自殺數據，根據死因裁判法庭的死亡登記，估算去年自殺率升至每10萬人14.1；而考慮到本港老齡化嚴重，按世界衛生組織建議的人口標準化調整後，去年自殺率則為10.6（見圖），仍高於全球水平，即2021年全球的8.9（世界衛生組織，2025年）。當中，15歲以下自殺率從去年高位回落，下跌46.7%至1.0。中心總監葉兆輝表示跌幅令人鼓舞，相信近年學界的防止自殺措施收效，惟15至24歲自殺率按年微升至11.7，「仍然是高水平」。

葉兆輝：三層制防自殺有限

正向校園下午無課始治本

政府前年12月推出三層應急機制應對學童輕生，讓學校判斷高危學生的嚴重、緊急程度，分別轉介至「校外支援網絡」或醫院管理局精神科專科門診，暫定今年底結束。葉兆輝表示，三層應急機制能協助現情緒問題的學生，「是有作用的」，但自殺身亡的學童中，只有約25%在生前現情緒問題，認為機制或未能觸及餘下75%的學生，「對整體防止自殺的影響有限」。

葉兆輝認為，建立正向校園生活才能根治學童輕生問題，舉例部分學校只在上午安排課堂，騰出下午時段「做活動」，成效立竿見影，「教師開心了，學生也開心了」。他續說，「現在大家（學界）都害怕收不夠學生，又殺校」，呼籲教育局「在政策上多做一點」。

男青年升幅最大 主因財務

此外，中心數據亦指出，25至39歲男性自殺率從2021年的15.2連升3年至去年的23.0，乃兩性各年齡層中升幅最大的群體。中心表示，該群體自殺的主要原因是財務問題（37.7%），包括失業、欠債、賭博等；而從警方提供、該群體自殺身亡者遺書整理出的文字雲可見，「對不起」頻繁出現。

防止自殺研究中心培訓顧問及臨牀心理學家何倩恒分析，此群體自殺前的內疚、自責情緒很重。她提醒，當接收到家人、朋友提及自殺念頭，切勿怪責或批判，「他們都是脆弱的一群，有時也會諗埋咗一邊，身邊人的幫忙是很重要」。

相關字詞﹕自殺率 葉兆輝 港大防止自殺研究中心 防止自殺 三層應急機制 學童自殺 自殺

上 / 下一篇新聞

圍標揭「案中案」揪兩集團 競委查25維修總值6億
圍標揭「案中案」揪兩集團 競委查25維修總值6億
指情婦收錢仍發影片 男事主：禍不及妻兒
指情婦收錢仍發影片 男事主：禍不及妻兒
協興隆被頒令清盤 大狀：鏡騷傷者恐無賠償
協興隆被頒令清盤 大狀：鏡騷傷者恐無賠償
房協富戶主動遷 研保綠表資格4年 下周一起寄新租約規管 2.5萬戶最快2028申報
房協富戶主動遷 研保綠表資格4年 下周一起寄新租約規管 2.5萬戶最快2028申報
同設上訴委會 成員全自房協
同設上訴委會 成員全自房協
《明報月刊》前總編 資深傳媒人胡菊人辭世
《明報月刊》前總編 資深傳媒人胡菊人辭世
帶路論壇 商務部：研內地港澳共建單一自貿區
帶路論壇 商務部：研內地港澳共建單一自貿區
許正宇：研加強部門採購信息共享
許正宇：研加強部門採購信息共享
基孔肯亞熱增至14宗 5歲童北上中招
基孔肯亞熱增至14宗 5歲童北上中招
科興流感針 盧寵茂：孕婦可接種 承認無相關臨牀數據 惟「不代表不適合用」
科興流感針 盧寵茂：孕婦可接種 承認無相關臨牀數據 惟「不代表不適合用」
輸勞前招聘會 工友指面試要求落差大
輸勞前招聘會 工友指面試要求落差大
求職者：前僱主輸勞後調職為難 冀政府保障本地工
求職者：前僱主輸勞後調職為難 冀政府保障本地工
修例收緊職業司機體檢 爭取明年第二季落實
修例收緊職業司機體檢 爭取明年第二季落實
漁護署船入油起火 兩職員受傷
漁護署船入油起火 兩職員受傷
海關揭遠洋船走私鯊魚皮等 檢貨值1.4億
海關揭遠洋船走私鯊魚皮等 檢貨值1.4億
人工島無時間表 本屆政府不填海 議員籲運輸基建續發展 發展局：需配合人工島
人工島無時間表 本屆政府不填海 議員籲運輸基建續發展 發展局：需配合人工島
商航中心新大樓啟用 陳美寶盼吸體育明星
商航中心新大樓啟用 陳美寶盼吸體育明星
葉兆輝倡培訓房署上訴委員 免天恩邨慘劇重演
葉兆輝倡培訓房署上訴委員 免天恩邨慘劇重演
港大內地生墮樓亡 留遺書「證清白」被疑陷騙案
港大內地生墮樓亡 留遺書「證清白」被疑陷騙案
兩季酒店稅達「下修預算」37% 業界憂供過於求難達標 籲停徵
兩季酒店稅達「下修預算」37% 業界憂供過於求難達標 籲停徵
婚禮公司騙客可駕車入場地 控辯達協議 職員守行為
婚禮公司騙客可駕車入場地 控辯達協議 職員守行為
吸毒致子女尿測陽性 母緩刑
吸毒致子女尿測陽性 母緩刑
活在灣區：深圳嘗人氣燒鰻 人均消費可低於百元
活在灣區：深圳嘗人氣燒鰻 人均消費可低於百元
初創研血管再生技術 免血管閉塞截肢
初創研血管再生技術 免血管閉塞截肢
兩小學同學重遇攜手創業
兩小學同學重遇攜手創業
【Emily】政府聘40 AO同100 EO 少於去年 周六開始10‧3截止 須網上申請
【Emily】政府聘40 AO同100 EO 少於去年 周六開始10‧3截止 須網上申請
【Emily】九龍仔泳池部分重開 主池外變內
【Emily】九龍仔泳池部分重開 主池外變內
【Emily】公屋聯會倡綠白表首期比例統一5% 增抽籤號同免息儲蓄鼓勵富戶買樓
【Emily】公屋聯會倡綠白表首期比例統一5% 增抽籤號同免息儲蓄鼓勵富戶買樓
【Emily】3D打印蠔礁盼復育 理大生奪James Dyson獎
【Emily】3D打印蠔礁盼復育 理大生奪James Dyson獎
【Emily】環團政總請願 促訂更進取減碳措施
【Emily】環團政總請願 促訂更進取減碳措施