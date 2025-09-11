初創研血管再生技術 免血管閉塞截肢

明報記者 薛偉傑

脈源創科生物科技有限公司創辦人、中大生命科學學院副教授黃永德表示，嚴重的血管閉塞可引致多種疾病，至今仍相當棘手。若出現在冠狀動脈，就是嚴重的冠心病。若出現在腦內動脈，很可能引致缺血性中風。

若出現在冠狀動脈和腦內動脈以外的其他動脈，就統稱為「外周動脈疾病」（PAD）。其中最常見的是出現下肢，病因包括：糖尿病、高血壓、慢性腎病、吸煙、高膽固醇、肥胖、家族病史及缺乏運動等。

由於血管閉塞引致流向下肢的血液減少，患者初期可能出現腿部疼痛，經常跛行。但由於症狀不明顯，往往被忽略。當發展至嚴重階段，就會出現組織缺血壞疽，那時不得不截肢。

製造和激活血管內壁細胞

傳統的藥物治療主要使用抗血小板藥來防止血栓形成，並配合降血脂藥物，令血管內的斑塊（通常由膽固醇形成）穩定，不再積聚擴大。但這只能夠穩定症狀，不能根治，因為已經形成的斑塊不會被溶解。雖然理論上，也可以在下肢做「通波仔」手術或者動脈搭橋手術；但實際上由於下肢的血管數量很多又很幼細，很難準確找出閉塞的位置做這兩種手術。又或者，閉塞的位置太多和太長，不太可能在這麼多位置都做手術。

黃永德多年前還在美國作博士後研究時，已開始構思是否可以透過在患處注射藥物，來令閉塞的血管再生，重建暢通的微循環系統。他認為，關鍵在於血管的「內皮細胞」（即血管內壁的細胞），先後想出4個運用基因工程技術的治療方案。

第一個方案，是利用廣泛存在於皮膚、骨骼、肌肉等組織的「成纖維細胞」，來轉化成血管的「內皮細胞」，注射入患處，令那裏生長出新的微絲血管，形成新的通道。

第二個方案，是利用誘導性「萬能幹細胞」，來轉化成血管的「內皮細胞」，注射入患處，令那裏生長出新的微絲血管。

第三個方案，是利用轉基因的大腸桿菌製造「II型細胞因子」（人體內一種可以抑制炎症的蛋白質），注射入患處，來激活那裏的血管原有的「內皮細胞」，令它們自我修復，長出新的微絲血管。

第四個方案，是製造和激活雙管齊下。即是一方面使用第一或第二個方案，將全新製造的「內皮細胞」注射入患處。另一方面，又同時使用第三個方案，在患處注射一些「II型細胞因子」。

2016年，他從美國回港加入中文大學。在2017至2023年間，他使用下肢血管閉塞的小鼠來做試驗，證實上述4個方案都有一定的效果。

其中，在患處注射「內皮細胞」的第一和第二個方案，效果都算好，但卻不持久。因為過了一定時間之後，那些新的「內皮細胞」容易被T免疫細胞視為外來入侵者，而將它們殺死。

而在患處注射「II型細胞因子」的第三個方案，效果不及第一和第二個方案那麼明顯，但就比較持久。因為T免疫細胞本身也會釋放「II型細胞因子」來抑制炎症，所以不會視它為入侵的東西。

至於製造和激活雙管齊下的第四個方案，效果則最好，也比較持久。

已獲中美兩國批出專利

2023年12月，黃永德成立脈源創科生物科技有限公司，主力推進第四個方案的商業化。今年中，該公司已分別獲得美國和中國大陸的專利。該公司計劃，未來再按照監管要求，在豬和猴子的下肢完成測試，繼而再在人類的下肢做測試（即是第一期臨牀測試）。他估計，順利的話，最快3年後就可以完成第一期臨牀測試，慢者則需要5年。至於商業化推出，則估計要2033年至2035年。

「希望這可以成為第一種由香港公司研發的首創西藥！」黃永德說。若成功的話，估計將來下肢血管閉塞的病人每月只需注射一次，費用約3000至5000元（假設政府不提供資助），就可以免除截肢的風險，更可以恢復自理甚或工作能力。

黃永德強調，歐美大型藥廠研發一種全新藥物，即使順利，也需要大約15年才推出，故該公司的時間表並不算慢。他是基礎醫學家，對於商業化過程漫長早有心理準備。

注射一次預計費用3000至5000元

事實上，黃永德已經構思了相當長遠和宏大的發展方向。因為理論上，若第四個方案能夠應用於下肢的血管閉塞，應該也可以應用到其他位置的血管閉塞，包括冠心病和腦血管病。

另外，他亦正在研究，利用人工智能技術來略為修改「II型細胞因子」的分子結構。因為「II型細胞因子」除了可以激活血管的「內皮細胞」之外，亦可能會引致輕微的全身性副作用。例如，紅腫、頭痛、肌肉痛等。所以，他希望略為修改其分子結構，改動當中的某些氨基酸，令它只會對血管的「內皮細胞」產生作用，身體其他部分對它完全沒有反應。