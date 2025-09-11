活在灣區：深圳嘗人氣燒鰻 人均消費可低於百元

明報記者 劉敬華

近年韓風大盛下，目前深圳的人氣燒鰻魚主要為韓式燒肉店，以大眾點評的「烤鰻魚‧菜品榜」為例（見表），該榜的十二大人氣店中，便有8家為韓式燒肉店。佔據該榜榜首位置的為獅子三‧脆鰻魚烤肉，為韓式燒肉店，該店「現撈即劏」的炭烤活鰻魚，提供原條活鰻售198元（人民幣，下同），此鰻魚菜式於大眾點評上獲約2.37萬人推薦，網上評論均指該店的鰻魚肉質嫩滑彈牙，除鰻魚外，炭烤元貝、厚切五花肉及厚切牛舌，也是該店的人氣之選，人均消費約112元。

前12人氣店 韓式佔8家

本家鰻爐‧泥爐烤肉同樣為韓式燒肉店，該店的烤活鰻魚售98元人民幣，也是現點現殺，並可以該店的特製醬料，配以紫菜進食，此款菜式於大眾點評上獲近1.35萬人推薦，佔據「烤鰻魚‧菜品榜」次席，網上評論指鰻魚口感軟糯，其他招牌菜式包括本家特色肥牛、蒜香薄切牛舌、肥牛拌飯及冰糖草苺等，人均消費約83元。

部分即點即殺 炭火燒烤

憑炭烤活鰻魚躋身該榜第3位的幸福柚子炭火烤肉烤活鰻魚店，該店特色為以菊花木炭燒鰻魚，招牌菜炭烤活鰻魚售198元，可配鰻魚汁、紫菜、紫蘇葉及子薑等同食，於大眾點評獲逾9500人推薦，其他受歡迎菜式包括厚切橫膈膜、芝士烤玉米及厚切牛舌等，人均消費約88元。

日式店黑旨燒肉排第六

除韓式燒肉外，目前深圳也不乏日式燒肉店有售燒鰻魚，如在「烤鰻魚‧菜品榜」第6位的黑旨燒肉，便是其中之一，該店提供的招牌本州烤鮮鰻魚售158元，網上推介其他必食菜式包括黑毛和牛、厚燒爆汁橫膈膜、黑毛五花肉、厚燒牛舌及爆汁牛三筋等，人均消費約273元。至於融合（Fusion）燒肉的選擇，於烤鰻魚榜十二強中，以無論是鰻魚菜式及人均消費均不逾百元的西塔老太太泥爐烤肉，性價比較高，其炭烤活鰻魚售98元，人均消費約107元。

宜及早取票或網上排隊

最後不得不提的是北村韓食‧活烤鰻魚‧大片烤肉（梅林店），此店同樣為近期人氣「爆燈」的燒鰻魚店，可惜其招牌菜之一的炭烤活鰻魚於大眾點評烤鰻魚榜僅佔第14位，此鰻魚菜式售98元，該店人均消費約107元，該店同時提供豐富韓式料理選擇，如秘製牛肋條、醬油蟹及吞拿魚紫菜拌飯等。要留意的是，近期燒鰻魚大熱下，不少人氣餐廳於午餐或晚餐時段甫開始已客滿，宜及早到店取票或網上排隊，參考網上意見，如有意於晚餐時段光顧，平日宜於下午6時前到店取票或網上排隊，周末或要再提早至下午5時半前，以確保可於心儀人氣店用餐。

[活在灣區]