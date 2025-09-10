政府古洞收地起爭執 寮屋3戶遷離

一戶稱前日才收「派樓信」

發展局指延交文件改選項

發展局昨晚回覆稱，受影響住戶早於去年中已獲署方通知須於同年9月遷離，其後在不影響工程進度的前提下，署方把遷出期限延至今年，以便住戶有更多時間準備。對於有住戶稱前日才獲配安置單位，翌日便收地，局方稱地政總署今年7月已將該住戶的安置申請轉交相關部門處理，該住戶一直未交齊文件，之後又於8月28日更改其安置申請選項，但地政總署在接獲更改申請後，已和相關部門盡量壓縮處理時間，盡一切努力讓住戶在9月8日獲配安置單位。

地政總署昨早9時許聯同多個部門及保安公司約60人，到古洞收回寮屋，涉及3個住戶。地政總署人員到場後宣讀聲明，稱清理土地行動後，用地會交予土木工程拓展署展開工程。

居民稱只求延至下周五搬

其中一戶彭姓夫婦被指未有簽署自願遷出同意書，夫婦強調曾向地政總署查詢，一直未能核實最後搬遷日期，直至最近一周有職員聯絡他們，詢問會否簽署自願遷出同意書，以暫准住至9月19日。彭太說，前日才收到房委會的「派樓信」，昨日就要搬走，認為太倉卒，對此感不滿，強調自己並非不願搬走，只是希望延至下周五，以執拾屋內物品。在場地政總署人員表示，由2024年起已通融該區居民延遲遷走。