立會今辯同志草案 團體：否決礙吸才 7316人聯署反對

每年編制企業「同志共融指數」的社商賢匯向本報表示，立法會若否決草案，對本港法制、社會營商及聲譽都有顯著負面效果，包括拖慢本港符合終審法院前年裁決的進展，加劇對性小眾及家庭的歧視。該團體指出，亞洲市場愈來愈重視多元共融，否決草案或傷害香港作為共融的國際營商樞紐聲譽，影響關鍵界別挽留或吸引人才。

稱通過可强化法治 證港履法律責任

儘管同志團體對法案內容有不同意見，社商賢匯認為目前草案雖有限放寬，但極為關鍵，至少為日後逐步改進奠定基礎。

與此同時，一直反對草案的選委界立法會議員何君堯昨與發起聯署反對草案的基督教團體見記者，呼籲議員反對草案。

何君堯批評在終審法院岑子杰案的政府代表律師表現，又質疑包括終審法院在內有人「失職」。記者會後，團體代表為何君堯祈禱。

發起聯署的人包括2018年曾參選立法會新界東補選的「耶書亞愛家工程」趙佩玉稱，行動獲7316人聯署反對草案。

根據今日辯論安排，每名議員在恢復二讀最多可發言10分鐘，若通過二讀，在全體委員會階段，每名議員可多次發言、每次5分鐘；在三讀階段則可發言3分鐘。