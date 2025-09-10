明報新聞網
港聞

港聞二

陳振聰缺席聆訊兼無法聯絡 高院延長破產令4年

【明報專訊】在已故華懋集團主席龔如心遺產爭奪案敗訴的商人陳振聰，因拖欠華懋慈善基金約2800萬元訟費，2021年8月被法庭頒令破產，破產令原定上月自動解除。受託人一方投訴陳振聰不合作，反對自動解除破產令。高院聆案官昨表示，本案在破產人缺席下處理，法庭接納受託人投訴屬實，下令將陳振聰破產令延長4年，陳振聰須付5.5萬元訟費。

案件受託人投訴陳不合作

陳振聰昨無應訊，案件受託人則有法律代表到庭。聆案官黃健棠表示，法庭2021年8月12日頒令陳破產，同年9月委任受託人接管資產，2022年更換受託人的人選；至今年7月，受託人投訴陳不合作、作出令人不滿的行為、未能呈交周年收入和財務文件，亦無回應破產管理署和受託人的提問，各方無法聯絡陳。受託人呈交誓章作證，反對自動解除為期4年的破產令，並要求暫緩自動解除破產令。

聆案官表示，受託人已將涉案文件送達陳振聰的報稱地址，包括將軍澳、西營盤和內地中山等寓所，惟不獲回應。聆案官指涉事破產人一直缺席（no show case of bankrupt himself），而破產令早於4年前頒發，再延長4年是合適時間。聆案官遂下令陳振聰的破產令延長4年，從今年8月11日生效，陳振聰須承擔受託人一方的5.5萬元訟費。

【案件編號：HCB 6563/20】

