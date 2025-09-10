明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警騙「遮仔會」批貸5.7萬罪成 官稱有悔意 判160小時社服

【明報專訊】47歲時任警員2019年隱瞞曾向6間財務公司借貸逾57萬元，詐騙香港警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）批出逾5.7萬元貸款，早前受審後被裁定一項欺詐罪成。案件昨於西九龍裁判法院判刑。裁判官王證瑜稱，從上次聆訊起觀察被告在庭上的表現，以及閱讀社會服務令報告後，接納被告有真誠悔意，並承認自己明知故犯，以及承諾願意改過自新，加上考慮到被告初犯、涉案金額在同類案件中不算非常高，故判處被告160小時社會服務令。

再撰求情信 冀改過自新

被告馬偉昌（47歲，報稱無業）早前被裁定一項欺詐罪成。辯方昨進一步求情稱，被告已再撰寫求情信表達悔意，而報告建議被告被判處社服令。王官判刑時引述被告在求情信中表示，「在還押28天內悔意冇改變」；社服令報告內容亦顯示，被告再確認他於案發時「有意圖沒提供相關資訊以確保獲得貸款」，建議給予被告改過自新的機會。王官表示考慮被告感到深切後悔，也願意承擔責任做社服，又承諾不再重犯，終判處被告社服令。

廉署早前接獲警方轉介的貪污投訴，於調查期間揭發上述欺詐行為。被告於審訊時自辯稱，案發時他因工作繁忙及感冒等，導致在向「遮仔會」遞交文件時，在有否「向其他銀行或財務機構申請任何貸款」的申述中，將「有」剔作「沒有」，以及在「每月償還其他貸款的總額」中填上「0元」，屬不小心、鹵莽及糊塗；惟王官不接納被告說法，裁定他罪成。案件於上月聆訊時，辯方求情稱，被告因結婚、家庭開支及處理兒子喪禮而欠債。

【案件編號：WKCC 5249/24】

上 / 下一篇新聞

中電車逆線撞人撼車1死6傷 停車場出口當入口 電動車司機涉危駕被捕
中電車逆線撞人撼車1死6傷 停車場出口當入口 電動車司機涉危駕被捕
帶路論壇今開幕 李家超：續鞏功能平台角色
帶路論壇今開幕 李家超：續鞏功能平台角色
夏季流感季殺到 兒童重症5日5宗
夏季流感季殺到 兒童重症5日5宗
供婦女基本篩查 樂妍站擴至藍田屯門 暫逾2300人獲安排服務 普遍輪候一兩周
供婦女基本篩查 樂妍站擴至藍田屯門 暫逾2300人獲安排服務 普遍輪候一兩周
中醫院成3大學教學醫院 供中醫系學生實習 浸大中大港大建實習範疇 供註冊中醫臨牀培訓
中醫院成3大學教學醫院 供中醫系學生實習 浸大中大港大建實習範疇 供註冊中醫臨牀培訓
人才庫涵千醫護七成中醫 收費詳情下月公布
人才庫涵千醫護七成中醫 收費詳情下月公布
情婦涉發布偷情片 男事主稱肉隨砧板
情婦涉發布偷情片 男事主稱肉隨砧板
港人才排名第4冠亞洲 科學財務具優勢 生活成本削吸引力
港人才排名第4冠亞洲 科學財務具優勢 生活成本削吸引力
輸勞前實地招聘 勞工界指薪金遜市價
輸勞前實地招聘 勞工界指薪金遜市價
陳振聰缺席聆訊兼無法聯絡 高院延長破產令4年
陳振聰缺席聆訊兼無法聯絡 高院延長破產令4年
供卵誕子非合法父母 女同志覆核勝訴 律政司：監護令足夠 官：應獲濟助方式待議
供卵誕子非合法父母 女同志覆核勝訴 律政司：監護令足夠 官：應獲濟助方式待議
立會今辯同志草案 團體：否決礙吸才 7316人聯署反對
立會今辯同志草案 團體：否決礙吸才 7316人聯署反對
政府古洞收地起爭執 寮屋3戶遷離
政府古洞收地起爭執 寮屋3戶遷離
原定11月西九演3場 莊梅岩預告劇作停演
原定11月西九演3場 莊梅岩預告劇作停演
本周全港打擊非法改裝殘缺商用車
本周全港打擊非法改裝殘缺商用車
打擊棄車新制年底生效 兩年不續牌不註銷犯法
打擊棄車新制年底生效 兩年不續牌不註銷犯法
利達豐許銳生否認非禮 事主：佢問我有冇感覺
利達豐許銳生否認非禮 事主：佢問我有冇感覺
灣區熱搜：港心理師研機械寵物 陪伴撫情緒 機械人引進專業領域 助蒐數據不介入輔導過程
灣區熱搜：港心理師研機械寵物 陪伴撫情緒 機械人引進專業領域 助蒐數據不介入輔導過程
灣區熱搜：「投資冠軍」變「知心姐姐」 親身經歷促使轉行
灣區熱搜：「投資冠軍」變「知心姐姐」 親身經歷促使轉行
灣區熱搜：涉數據私隱 律師籲遵「最小必要」避觸法律紅線
灣區熱搜：涉數據私隱 律師籲遵「最小必要」避觸法律紅線
【Emily】哪吒坐鎮 國慶3萬煙花耀維港 中總：呈東方文化國家科技
【Emily】哪吒坐鎮 國慶3萬煙花耀維港 中總：呈東方文化國家科技
【Emily】傳任政制局常秘 灣區專員票站開工
【Emily】傳任政制局常秘 灣區專員票站開工
【Emily】慶少年領袖團30周年 黃偉綸變身義勇軍
【Emily】慶少年領袖團30周年 黃偉綸變身義勇軍
【Emily】明清書畫聚中大 文徵明墨寶亮相
【Emily】明清書畫聚中大 文徵明墨寶亮相
【Emily】馬料水新渡輪碼頭啟用
【Emily】馬料水新渡輪碼頭啟用