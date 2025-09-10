警騙「遮仔會」批貸5.7萬罪成 官稱有悔意 判160小時社服

再撰求情信 冀改過自新

被告馬偉昌（47歲，報稱無業）早前被裁定一項欺詐罪成。辯方昨進一步求情稱，被告已再撰寫求情信表達悔意，而報告建議被告被判處社服令。王官判刑時引述被告在求情信中表示，「在還押28天內悔意冇改變」；社服令報告內容亦顯示，被告再確認他於案發時「有意圖沒提供相關資訊以確保獲得貸款」，建議給予被告改過自新的機會。王官表示考慮被告感到深切後悔，也願意承擔責任做社服，又承諾不再重犯，終判處被告社服令。

廉署早前接獲警方轉介的貪污投訴，於調查期間揭發上述欺詐行為。被告於審訊時自辯稱，案發時他因工作繁忙及感冒等，導致在向「遮仔會」遞交文件時，在有否「向其他銀行或財務機構申請任何貸款」的申述中，將「有」剔作「沒有」，以及在「每月償還其他貸款的總額」中填上「0元」，屬不小心、鹵莽及糊塗；惟王官不接納被告說法，裁定他罪成。案件於上月聆訊時，辯方求情稱，被告因結婚、家庭開支及處理兒子喪禮而欠債。

【案件編號：WKCC 5249/24】