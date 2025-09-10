明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

輸勞前實地招聘 勞工界指薪金遜市價

【明報專訊】勞工處今起在各就業中心舉行「補充勞工優化計劃」招聘會，申請輸入侍應生及初級廚師的僱主須於4星期本地招聘期間，每周到指定就業中心參與招聘會，即場面見求職者，防止「假招聘」情况。據勞工處資料，參與機構不乏大型餐飲集團，包括大快活、爭鮮等（見表）。有勞工界稱，招聘會中部分職缺的工作內容太闊、超出其職能，認為薪金水平也低於市場，影響本地工人求職意欲，促當局檢視釐定不同工種每月工資中位數的方法。

首3日招聘會 職位空缺800

勞工處公布，今起於各就業中心舉行「補充勞工優化計劃」招聘會，申請輸入侍應生及初級廚師的僱主須於4星期本地招聘期間，每周到指定就業中心舉行實地招聘，否則申請會遭拒絕。首3日招聘會有逾25間機構參加，提供逾800個職位空缺，除侍應生及初級廚師，另有洗碗員、廚房幫工等職缺，參與機構中不乏大型餐飲集團，包括大快活、爭鮮等。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮稱，招聘會中有不少職缺月薪水平低於市場，例如有飯店以月薪19,170元聘請三廚，低於市場2萬元或以上的水平，「他（工友）不是白紙，有經驗、有技能，2萬元以上是基本，不是高要求」。

她又稱，部分職缺工作內容超出其職能，如一般負責「執料、執調味」的廚房幫工，其工作內容包括「支援及負責烹調」，工作內容寫得太闊，「一個人做幾個人的工作」，而過闊的工作範疇加上低於市場水平的工資，會影響本地工友求職意欲。計劃規定僱主聘用外勞的薪酬不得少於每月中位工資，譚指工資中位數採納的數據不夠多，建議當局將來自工人或工會的數據、工資中位數近年增長趨勢等納入考慮。

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江也指出，招聘會所列職缺的工資低於「行頭價」，如侍應月薪約1.5萬元，較市場月薪約1.7萬至1.8萬元低。他說，飲食業工友傾向在自身居所附近求職，若招聘會很多飲食業工友參與，會是反映行內就業狀况欠佳的明確信號，建議當局即時暫緩處理部分工種的輸入外勞申請，不一定要等到整個計劃檢討完成才作調整。

上 / 下一篇新聞

中電車逆線撞人撼車1死6傷 停車場出口當入口 電動車司機涉危駕被捕
中電車逆線撞人撼車1死6傷 停車場出口當入口 電動車司機涉危駕被捕
帶路論壇今開幕 李家超：續鞏功能平台角色
帶路論壇今開幕 李家超：續鞏功能平台角色
夏季流感季殺到 兒童重症5日5宗
夏季流感季殺到 兒童重症5日5宗
供婦女基本篩查 樂妍站擴至藍田屯門 暫逾2300人獲安排服務 普遍輪候一兩周
供婦女基本篩查 樂妍站擴至藍田屯門 暫逾2300人獲安排服務 普遍輪候一兩周
中醫院成3大學教學醫院 供中醫系學生實習 浸大中大港大建實習範疇 供註冊中醫臨牀培訓
中醫院成3大學教學醫院 供中醫系學生實習 浸大中大港大建實習範疇 供註冊中醫臨牀培訓
人才庫涵千醫護七成中醫 收費詳情下月公布
人才庫涵千醫護七成中醫 收費詳情下月公布
情婦涉發布偷情片 男事主稱肉隨砧板
情婦涉發布偷情片 男事主稱肉隨砧板
港人才排名第4冠亞洲 科學財務具優勢 生活成本削吸引力
港人才排名第4冠亞洲 科學財務具優勢 生活成本削吸引力
警騙「遮仔會」批貸5.7萬罪成 官稱有悔意 判160小時社服
警騙「遮仔會」批貸5.7萬罪成 官稱有悔意 判160小時社服
陳振聰缺席聆訊兼無法聯絡 高院延長破產令4年
陳振聰缺席聆訊兼無法聯絡 高院延長破產令4年
供卵誕子非合法父母 女同志覆核勝訴 律政司：監護令足夠 官：應獲濟助方式待議
供卵誕子非合法父母 女同志覆核勝訴 律政司：監護令足夠 官：應獲濟助方式待議
立會今辯同志草案 團體：否決礙吸才 7316人聯署反對
立會今辯同志草案 團體：否決礙吸才 7316人聯署反對
政府古洞收地起爭執 寮屋3戶遷離
政府古洞收地起爭執 寮屋3戶遷離
原定11月西九演3場 莊梅岩預告劇作停演
原定11月西九演3場 莊梅岩預告劇作停演
本周全港打擊非法改裝殘缺商用車
本周全港打擊非法改裝殘缺商用車
打擊棄車新制年底生效 兩年不續牌不註銷犯法
打擊棄車新制年底生效 兩年不續牌不註銷犯法
利達豐許銳生否認非禮 事主：佢問我有冇感覺
利達豐許銳生否認非禮 事主：佢問我有冇感覺
灣區熱搜：港心理師研機械寵物 陪伴撫情緒 機械人引進專業領域 助蒐數據不介入輔導過程
灣區熱搜：港心理師研機械寵物 陪伴撫情緒 機械人引進專業領域 助蒐數據不介入輔導過程
灣區熱搜：「投資冠軍」變「知心姐姐」 親身經歷促使轉行
灣區熱搜：「投資冠軍」變「知心姐姐」 親身經歷促使轉行
灣區熱搜：涉數據私隱 律師籲遵「最小必要」避觸法律紅線
灣區熱搜：涉數據私隱 律師籲遵「最小必要」避觸法律紅線
【Emily】哪吒坐鎮 國慶3萬煙花耀維港 中總：呈東方文化國家科技
【Emily】哪吒坐鎮 國慶3萬煙花耀維港 中總：呈東方文化國家科技
【Emily】傳任政制局常秘 灣區專員票站開工
【Emily】傳任政制局常秘 灣區專員票站開工
【Emily】慶少年領袖團30周年 黃偉綸變身義勇軍
【Emily】慶少年領袖團30周年 黃偉綸變身義勇軍
【Emily】明清書畫聚中大 文徵明墨寶亮相
【Emily】明清書畫聚中大 文徵明墨寶亮相
【Emily】馬料水新渡輪碼頭啟用
【Emily】馬料水新渡輪碼頭啟用