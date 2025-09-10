輸勞前實地招聘 勞工界指薪金遜市價

首3日招聘會 職位空缺800

勞工處公布，今起於各就業中心舉行「補充勞工優化計劃」招聘會，申請輸入侍應生及初級廚師的僱主須於4星期本地招聘期間，每周到指定就業中心舉行實地招聘，否則申請會遭拒絕。首3日招聘會有逾25間機構參加，提供逾800個職位空缺，除侍應生及初級廚師，另有洗碗員、廚房幫工等職缺，參與機構中不乏大型餐飲集團，包括大快活、爭鮮等。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮稱，招聘會中有不少職缺月薪水平低於市場，例如有飯店以月薪19,170元聘請三廚，低於市場2萬元或以上的水平，「他（工友）不是白紙，有經驗、有技能，2萬元以上是基本，不是高要求」。

她又稱，部分職缺工作內容超出其職能，如一般負責「執料、執調味」的廚房幫工，其工作內容包括「支援及負責烹調」，工作內容寫得太闊，「一個人做幾個人的工作」，而過闊的工作範疇加上低於市場水平的工資，會影響本地工友求職意欲。計劃規定僱主聘用外勞的薪酬不得少於每月中位工資，譚指工資中位數採納的數據不夠多，建議當局將來自工人或工會的數據、工資中位數近年增長趨勢等納入考慮。

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江也指出，招聘會所列職缺的工資低於「行頭價」，如侍應月薪約1.5萬元，較市場月薪約1.7萬至1.8萬元低。他說，飲食業工友傾向在自身居所附近求職，若招聘會很多飲食業工友參與，會是反映行內就業狀况欠佳的明確信號，建議當局即時暫緩處理部分工種的輸入外勞申請，不一定要等到整個計劃檢討完成才作調整。