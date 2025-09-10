港人才排名第4冠亞洲 科學財務具優勢 生活成本削吸引力

報告按三大範疇下31項指標評分，其中「投資及發展」內的8項指標包括教育公共開支對GDP佔比、女性勞動參與率等；「吸引力」11項指標包括生活成本、管理層薪酬等；「就緒度」12項指標涵蓋語言技能、科學學科畢業生佔比、大學教育等。香港在上述三大範疇的排名均有提升，今年分別排第12、第20及第3，排名增長1名至8名不等。

至於與香港鄰近的新加坡，整體排名就由去年第2跌至今年第7。報告提到新加坡排名下跌是由於在三大人力競爭力範疇表現下跌，其中在「投資及發展」範疇排名由第22跌至第30。

星排名跌5位至第7

特首李家超昨在會展出席「香港-東盟高峰會」致辭時形容，香港近年排名躍升，充分證明特區政府在教育和人才發展上的努力成效。特區政府發言人昨形容，香港在IMD發布排名位列亞洲第1，證明政府在教育、創新科技及引進人才方面的政策措施找對路向和收到成效。

李家超：政府育才見成效

政務司長陳國基在facebook表示，排名充分反映香港在培育與吸引國際人才方面的卓越成就。

勞工及福利局昨亦在facebook發文稱，多項人才競爭力因素顯示，人才被香港營商環境吸引，企業員工在港工作積極、人才外流對香港競爭力的影響日漸減少。勞福局又稱，截至上月底，各項輸入人才計劃共收到逾52萬宗申請，其中超過35萬宗獲批，同期經各項人才入境計劃抵港的人才超過23萬，稱歡迎外來優秀人才及其家人持續落戶香港，充實本港勞動力。