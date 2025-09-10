明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

情婦涉發布偷情片 男事主稱肉隨砧板

【明報專訊】已婚男子因情婦索要保時捷汽車而與對方分手，女方其後涉將由兩人合照剪輯而成的影片發布至YouTube，又疑向他勒索共260萬元。涉事情婦否認勒索等6罪，昨於暫代區院的西九龍法院受審。男事主供稱，若婚外情公開會影響家庭和工作，被告藉披露個人資料「單方面攻擊」他，他感覺猶如「肉隨砧板上」。庭上一度播放電話錄音，被告和事主均以普通話對話。

事主：被告拒分手 要脅泄私隱

女被告李燕林（現45歲）從事美容業，由普通話翻譯協助應訊，被控4項未獲同意下披露個人資料罪及兩項勒索罪，案發於2022至2023年。男事主X在屏風後供稱，他2020年與被告發展婚外情，2021年初起每月向被告支付4萬元生活費，惟被告稱想買保時捷汽車，X感不滿。兩人自2021年12月起沒再溝通，X從微信「朋友圈」得悉被告已離港。

X表示，他自2022年3月起不斷收到被告來電或信息，被告要求與X見面，否則後果自負。同年5月，友人向X傳送YouTube影片連結，影片由兩人合照剪輯而成，片中文字提及X的姓名，斥他是「感情騙子」。X指示私人助理接觸被告，被告承認自己上載影片。

同年5月，X約被告在咖啡店見面。X稱被告表明知道其公司、住址、電話號碼及其母的資料，不願意分手，使他感害怕。不久，被告致電向他索要60萬元，他原以為是「和平分手費」，最多只會支付30萬元，惟被告再要求他代供保險。X稱被告掌握其個人資料，而兩人的關係需要保密，「我只能夠講冇辦法都要畀（向被告付款）」、「肉隨砧板上」。

X提到被告在電話中情緒激動，曾說「你幫就幫，不幫就拉倒」，他理解「拉倒」是指有後果。X要求被告簽保密協議再收款，他先支付7.5萬元，雙方同意和平分手。其後，被告目睹X與女性友人離開按摩店，X的助理再發現批評X「玩女人」的YouTube影片。

「倘無社會地位 不會怕被告」

X供稱，影片公開他的樣貌及中英文姓名等，認為被告「單方面攻擊」他，直接影響其家庭、工作和經濟。X強調，如果自己只是單身男子，沒有子女和社會地位，他不會害怕被告。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 842/23】

相關字詞﹕區域法院 勒索 未獲資料當事人同意下披露其個人資料 婚外情

上 / 下一篇新聞

中電車逆線撞人撼車1死6傷 停車場出口當入口 電動車司機涉危駕被捕
中電車逆線撞人撼車1死6傷 停車場出口當入口 電動車司機涉危駕被捕
帶路論壇今開幕 李家超：續鞏功能平台角色
帶路論壇今開幕 李家超：續鞏功能平台角色
夏季流感季殺到 兒童重症5日5宗
夏季流感季殺到 兒童重症5日5宗
供婦女基本篩查 樂妍站擴至藍田屯門 暫逾2300人獲安排服務 普遍輪候一兩周
供婦女基本篩查 樂妍站擴至藍田屯門 暫逾2300人獲安排服務 普遍輪候一兩周
中醫院成3大學教學醫院 供中醫系學生實習 浸大中大港大建實習範疇 供註冊中醫臨牀培訓
中醫院成3大學教學醫院 供中醫系學生實習 浸大中大港大建實習範疇 供註冊中醫臨牀培訓
人才庫涵千醫護七成中醫 收費詳情下月公布
人才庫涵千醫護七成中醫 收費詳情下月公布
港人才排名第4冠亞洲 科學財務具優勢 生活成本削吸引力
港人才排名第4冠亞洲 科學財務具優勢 生活成本削吸引力
輸勞前實地招聘 勞工界指薪金遜市價
輸勞前實地招聘 勞工界指薪金遜市價
警騙「遮仔會」批貸5.7萬罪成 官稱有悔意 判160小時社服
警騙「遮仔會」批貸5.7萬罪成 官稱有悔意 判160小時社服
陳振聰缺席聆訊兼無法聯絡 高院延長破產令4年
陳振聰缺席聆訊兼無法聯絡 高院延長破產令4年
供卵誕子非合法父母 女同志覆核勝訴 律政司：監護令足夠 官：應獲濟助方式待議
供卵誕子非合法父母 女同志覆核勝訴 律政司：監護令足夠 官：應獲濟助方式待議
立會今辯同志草案 團體：否決礙吸才 7316人聯署反對
立會今辯同志草案 團體：否決礙吸才 7316人聯署反對
政府古洞收地起爭執 寮屋3戶遷離
政府古洞收地起爭執 寮屋3戶遷離
原定11月西九演3場 莊梅岩預告劇作停演
原定11月西九演3場 莊梅岩預告劇作停演
本周全港打擊非法改裝殘缺商用車
本周全港打擊非法改裝殘缺商用車
打擊棄車新制年底生效 兩年不續牌不註銷犯法
打擊棄車新制年底生效 兩年不續牌不註銷犯法
利達豐許銳生否認非禮 事主：佢問我有冇感覺
利達豐許銳生否認非禮 事主：佢問我有冇感覺
灣區熱搜：港心理師研機械寵物 陪伴撫情緒 機械人引進專業領域 助蒐數據不介入輔導過程
灣區熱搜：港心理師研機械寵物 陪伴撫情緒 機械人引進專業領域 助蒐數據不介入輔導過程
灣區熱搜：「投資冠軍」變「知心姐姐」 親身經歷促使轉行
灣區熱搜：「投資冠軍」變「知心姐姐」 親身經歷促使轉行
灣區熱搜：涉數據私隱 律師籲遵「最小必要」避觸法律紅線
灣區熱搜：涉數據私隱 律師籲遵「最小必要」避觸法律紅線
【Emily】哪吒坐鎮 國慶3萬煙花耀維港 中總：呈東方文化國家科技
【Emily】哪吒坐鎮 國慶3萬煙花耀維港 中總：呈東方文化國家科技
【Emily】傳任政制局常秘 灣區專員票站開工
【Emily】傳任政制局常秘 灣區專員票站開工
【Emily】慶少年領袖團30周年 黃偉綸變身義勇軍
【Emily】慶少年領袖團30周年 黃偉綸變身義勇軍
【Emily】明清書畫聚中大 文徵明墨寶亮相
【Emily】明清書畫聚中大 文徵明墨寶亮相
【Emily】馬料水新渡輪碼頭啟用
【Emily】馬料水新渡輪碼頭啟用