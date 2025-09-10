情婦涉發布偷情片 男事主稱肉隨砧板

事主：被告拒分手 要脅泄私隱

女被告李燕林（現45歲）從事美容業，由普通話翻譯協助應訊，被控4項未獲同意下披露個人資料罪及兩項勒索罪，案發於2022至2023年。男事主X在屏風後供稱，他2020年與被告發展婚外情，2021年初起每月向被告支付4萬元生活費，惟被告稱想買保時捷汽車，X感不滿。兩人自2021年12月起沒再溝通，X從微信「朋友圈」得悉被告已離港。

X表示，他自2022年3月起不斷收到被告來電或信息，被告要求與X見面，否則後果自負。同年5月，友人向X傳送YouTube影片連結，影片由兩人合照剪輯而成，片中文字提及X的姓名，斥他是「感情騙子」。X指示私人助理接觸被告，被告承認自己上載影片。

同年5月，X約被告在咖啡店見面。X稱被告表明知道其公司、住址、電話號碼及其母的資料，不願意分手，使他感害怕。不久，被告致電向他索要60萬元，他原以為是「和平分手費」，最多只會支付30萬元，惟被告再要求他代供保險。X稱被告掌握其個人資料，而兩人的關係需要保密，「我只能夠講冇辦法都要畀（向被告付款）」、「肉隨砧板上」。

X提到被告在電話中情緒激動，曾說「你幫就幫，不幫就拉倒」，他理解「拉倒」是指有後果。X要求被告簽保密協議再收款，他先支付7.5萬元，雙方同意和平分手。其後，被告目睹X與女性友人離開按摩店，X的助理再發現批評X「玩女人」的YouTube影片。

「倘無社會地位 不會怕被告」

X供稱，影片公開他的樣貌及中英文姓名等，認為被告「單方面攻擊」他，直接影響其家庭、工作和經濟。X強調，如果自己只是單身男子，沒有子女和社會地位，他不會害怕被告。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 842/23】