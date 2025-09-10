人才庫涵千醫護七成中醫 收費詳情下月公布

開院即推12專病項目 涵腫瘤復康

根據醫衛局向區議會提供的資料，中醫醫院將提供純中醫、中醫為主和中西醫協作服務，服務模式涵6個中醫分科服務，包括中醫內科、中醫外科、中醫婦科、中醫兒科、中醫骨傷科及中醫針灸科服務。開院時隨即開展的12個中醫專病項目，包括中風後復康、腫瘤復康或紓緩、老年退化性疾病、不孕及產前後治理，以及皮膚頑病等，而政府資助及市場導向服務收費會不同。

卞兆祥表示，最早開展的12種優勢病種「開院第一日已會有」，另外於人手招聘上，目前共有1000名醫護人員登記參與人才庫，七成為中醫，其餘是西醫及護士，卞未有透露醫院啟用時會有多少中醫駐診，但指醫院人手招聘程序基本完成，具體營運安排及收費詳情於10月中旬公布。中大中醫學院院長林志秀相信中西醫協作將成為本港中醫治療上的特色趨勢，希望中醫學生於中西醫協作環境下學習。