中醫院成3大學教學醫院 供中醫系學生實習 浸大中大港大建實習範疇 供註冊中醫臨牀培訓

盧寵茂：擔重要教學科研角色

醫務衛生局長盧寵茂昨出席簽署合作協議儀式時表示，中醫醫院投入服務後，會成為中醫藥發展中的重要轉捩點，中醫服務會由社區及基層服務，轉為第二層及第三層服務，亦有重要教學培訓及科研角色。他形容，中醫醫院成為3間大學的教學醫院，屬中醫發展的新階段及里程碑，而本科及研究院的中醫藥學生有更多病例推動教學培訓及科研創新。

中醫醫院昨與設有中醫或中醫藥學院的浸大、中大及港大簽署合作協議，在醫療服務、教學培訓及科研等領域搭建協作平台，中醫醫院營運機構的董事局及其轄下委員會均會有大學代表擔任委員，就醫院管治給予指導意見並參與醫院決策。

浸大：院方醫師將臨牀帶教

3間大學中醫藥學士及研究生日後會在中醫醫院接受臨牀培訓，浸大中醫藥學院院長李敏稱，中醫學生一年級開始時已需臨牀學習，畢業前需實習至少12個月，中醫醫院中醫師可為學生進行臨牀帶教，3間大學會共同成立委員會建立實習範疇，另亦提供註冊中醫師臨牀培訓。

李敏提到，中醫醫院年底開始投入服務，相較而言內地中醫醫院病牀及病種仍較多，因此目前計劃只於中醫醫院完成部分實習，並會繼續維持學生於內地實習，相信可令學生學到更為全面的知識。她亦指出，中醫醫院以專病專治作治療，加上病人流量大的特色，可提高中醫臨牀辨證論治的能力；由於本港中醫發展模式與內地不同，中醫學生實習內容亦會與內地有分別。

臨牀服務方面，3間大學均會派中醫藥專家參與醫院的臨牀服務，並協助醫院發展服務；醫院亦會促進中醫藥專家跨機構互動，未來醫院和大學有望共同設計中醫藥服務臨牀指南，提升診療效率和質量。中大中醫學院院長林志秀表示，中醫醫院已與中大協商，確定開院後5年派遣中醫專家到院的安排，而開院後大學中醫門診病人亦可由大學門診轉到中醫醫院接受針對性的治療。

設一二期臨牀試驗中心

另外，中醫醫院未來會設有可供第一及第二期臨牀研究的臨牀試驗及研究中心，開院後半年內開展臨牀研究；大學可利用此平台進行中成藥臨牀研究，包括研發新的中成藥和擴闊現有中成藥療效等。林志秀指出，目前硬件已準備好，並正成立倫理委員會，會以慢性、都市病為主要研究範疇，但如有流感等急性疾病亦可專門作研究。