供婦女基本篩查 樂妍站擴至藍田屯門 暫逾2300人獲安排服務 普遍輪候一兩周

【明報專訊】衛生署轄下婦女健康服務今年初起整合至基層醫療署的地區康健網絡，相關服務店「樂妍站」今年6月率先在港島開設，九龍及新界樂妍站今日亦正式投入服務，分別位於藍田和屯門。醫衛局基層醫療署基層醫療健康助理專員林瑜玉稱，現已有逾3600名婦女登記樂妍站服務，截至8月底有2350人經評估後獲安排服務，當中1070人已接受服務。樂妍站稱餘下人士大多因距離問題冀等待九龍及新界樂妍站的服務，強調人手足夠應付需求，多數人輪候一至兩周即可接受服務。

推增值服務 「較市價相宜」

樂研站服務採共付模式，政府提供部分資助，合資格婦女須支付共付額（見表），如乳癌篩查基本乳房造影，參加者每次要支付250元，本月起樂妍亦會推出個人化增值服務，包括人類乳頭瘤病毒基因分型（HPV DNA）檢測、乳房超聲波服務及3D乳房造影，當中3D乳房造影雙側共付額為2500元。被問及定價考量，林瑜玉稱，樂妍站服務重點是基本服務，但強調增值服務價格相對私人市場已較為相宜。

本報對比私營市場有關服務的收費，樂妍站大多服務低於私營市場，但3D乳房造影服務未見太大差距，有私家醫院收取2300元，低於樂妍站。

乳房造影 有私醫收費較低

被問及有逾千人尚未接受服務，是否難應付需求，樂妍站主管醫生何書韻稱，該些婦女大多出於距離考量，等待九龍及新界樂妍站開設後再接受服務，強調婦女經評估需接受服務後，只需輪候約一兩周，並稱目前人手足夠應付樂妍站服務需求，但會持續招聘，以應對員工生病或深造的情况。

將接受慢病共治醫生轉介

何書韻分享個案稱，有婦女身體健康、無異常陰道出血、分泌、腹痛等子宮頸癌症狀，但今年6月到樂妍站篩查子宮頸癌時，發現其細胞有中毒或嚴重變壞現象，有可能發展成子宮頸癌，該婦女獲轉介至婦產科專科進一步檢查。何稱現時登記樂妍站服務的婦女多集中40至64歲，她提醒婦女要留意年齡等個人風險因素，定期做篩查，樂妍站亦會透過班組活動等宣傳健康資訊。

現時有意接受樂妍站服務的婦女須先登記成為地區康健中心會員，經康健中心評估後，再按需要轉介接受服務。林瑜玉稱，未來樂妍站將接受參加「慢病共治先導計劃」的家庭醫生按需要轉介婦女，接受預防性護理，但該婦女須已是康健中心會員；她表示會向家庭醫生提供相關指引，涵蓋需轉介樂妍站的情况等，又指此安排目的為市民提供多一個選擇，亦冀鼓勵市民注重預防，並加強家庭醫生角色。

樂妍站現階段提供HPV疫苗補種服務，至於未來會否提供更多婦女健康相關疫苗接種服務，林瑜玉透露正作相關研究，舉例稱或考慮提供流感疫苗接種服務等。另外，現時油麻地及北角樂妍站服務點屬過渡性質，林稱在九龍及新界樂妍站投入服務後，會有序調整兩服務點，不會即時關停。

樂妍站 基層醫療署 婦女健康服務 婦女

