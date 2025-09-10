供婦女基本篩查 樂妍站擴至藍田屯門 暫逾2300人獲安排服務 普遍輪候一兩周

推增值服務 「較市價相宜」

樂研站服務採共付模式，政府提供部分資助，合資格婦女須支付共付額（見表），如乳癌篩查基本乳房造影，參加者每次要支付250元，本月起樂妍亦會推出個人化增值服務，包括人類乳頭瘤病毒基因分型（HPV DNA）檢測、乳房超聲波服務及3D乳房造影，當中3D乳房造影雙側共付額為2500元。被問及定價考量，林瑜玉稱，樂妍站服務重點是基本服務，但強調增值服務價格相對私人市場已較為相宜。

本報對比私營市場有關服務的收費，樂妍站大多服務低於私營市場，但3D乳房造影服務未見太大差距，有私家醫院收取2300元，低於樂妍站。

乳房造影 有私醫收費較低

被問及有逾千人尚未接受服務，是否難應付需求，樂妍站主管醫生何書韻稱，該些婦女大多出於距離考量，等待九龍及新界樂妍站開設後再接受服務，強調婦女經評估需接受服務後，只需輪候約一兩周，並稱目前人手足夠應付樂妍站服務需求，但會持續招聘，以應對員工生病或深造的情况。

將接受慢病共治醫生轉介

何書韻分享個案稱，有婦女身體健康、無異常陰道出血、分泌、腹痛等子宮頸癌症狀，但今年6月到樂妍站篩查子宮頸癌時，發現其細胞有中毒或嚴重變壞現象，有可能發展成子宮頸癌，該婦女獲轉介至婦產科專科進一步檢查。何稱現時登記樂妍站服務的婦女多集中40至64歲，她提醒婦女要留意年齡等個人風險因素，定期做篩查，樂妍站亦會透過班組活動等宣傳健康資訊。

現時有意接受樂妍站服務的婦女須先登記成為地區康健中心會員，經康健中心評估後，再按需要轉介接受服務。林瑜玉稱，未來樂妍站將接受參加「慢病共治先導計劃」的家庭醫生按需要轉介婦女，接受預防性護理，但該婦女須已是康健中心會員；她表示會向家庭醫生提供相關指引，涵蓋需轉介樂妍站的情况等，又指此安排目的為市民提供多一個選擇，亦冀鼓勵市民注重預防，並加強家庭醫生角色。

樂妍站現階段提供HPV疫苗補種服務，至於未來會否提供更多婦女健康相關疫苗接種服務，林瑜玉透露正作相關研究，舉例稱或考慮提供流感疫苗接種服務等。另外，現時油麻地及北角樂妍站服務點屬過渡性質，林稱在九龍及新界樂妍站投入服務後，會有序調整兩服務點，不會即時關停。