港聞

港聞一

夏季流感季殺到 兒童重症5日5宗

【明報專訊】本港5日內錄5宗兒童感染甲型流感嚴重個案，昨日最新一宗涉及一名15歲少年，臨牀診斷為甲型流感併發敗血性休克，一度入住兒童深切治療部，昨已轉入普通病房，情况穩定。據悉少年就讀灣仔聖公會鄧肇堅中學，其就讀班別另有5人出現輕微流感病徵。衛生防護中心昨宣布本港正式進入夏季流感季節，料流感活躍程度短期內會維持較高水平，籲市民注意個人和環境衛生，以及接種流感疫苗。

本周3日24宗學校爆發

衛生防護中心表示，2010至2019年間本港共有5年曾出現夏季流感季節，一般在7至8月出現，維持介乎6至18周。翻查資料，2023年本港亦曾進入夏季流感季節，為期10周。中心表示，學校出現的流感樣疾病爆發個案顯著增加，上周（開學首周）錄得15宗，共影響202人，本周首3日則錄得24宗學校爆發個案，共影響276人，當中4宗涉及20至98人。

據悉感染甲流的15歲少年無長期病患史。他本周日（7日）開始出現發燒、喉嚨痛、咳嗽及嘔吐，到私家醫院求診，獲安排留醫兒童深切治療部，其鼻咽拭子證實對H3病毒株呈陽性反應。據了解，少年昨日在聖保祿醫院留醫。衛生防護中心調查發現，少年曾接種2024/25年度流感疫苗，其家居接觸者暫無病徵，不過其就讀班別另有5名學生於9月5至6日出現輕微流感病徵，他們已求醫，皆毋須入院。

衛生防護中心表示，自上周五（5日）起已錄得5宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，是自今年4月中後再錄兒童嚴重個案；今年1月起累計接獲16宗兒童感染流感嚴重個案，當中10宗未接種上一年度流感疫苗。新一年度流感疫苗接種計劃本月25日展開。

