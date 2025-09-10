帶路論壇今開幕 李家超：續鞏功能平台角色

李家超引述國家主席習近平於2013年提出共建一帶一路，建造全球經濟發展引擎。李說，香港一直扮演功能平台角色，加深與國際交往合作，發揮國際金融和貿易中心、法律和航空航運樞紐等核心專業服務優勢，為香港「引進來」和「走出去」擔當重要門戶。他稱上任後出訪多個一帶一路地區，2023年香港對共建國家的對外直接投資超過1330億美元，為2013年的3.6倍，而現時香港約有1400間一帶一路企業，當中超過100間在港上市。

籲東盟加強合作 克貿易不穩

另外，李家超昨出席香港東盟峰會（HK-Asean Summit），稱近期保護主義和單邊主義抬頭，對國際貿易造成重大不確定，損害貿易體系，增加地緣政治風險，認為各個維護開放、信奉多邊主義的經濟體更應合作。他說香港長期以來是自由港和奉行自由貿易，與東盟價值觀相近，政府非常重視與東盟關係。李補充，去年在港設立辦事處的東盟企業增加13％，目前有730間。