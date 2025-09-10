明報新聞網
港聞

港聞一

中電車逆線撞人撼車1死6傷 停車場出口當入口 電動車司機涉危駕被捕

【明報專訊】土瓜灣馬頭圍邨昨午發生致命車禍，一輛中電電動私家車逆線駛入該邨停車場後，先撞倒兩名女途人，再撼向兩輛停泊場內車輛，釀成1死6傷，當中捱撞55歲女途人頭及大腿嚴重受傷，昏迷送院不治。其餘6名傷者全部輕傷送院，包括一名女途人、涉事六旬司機及同車4名乘客。該司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，昨晚仍被扣查。

中電發言人回覆稱，昨午約3時35分，中電一輛私家車在馬頭圍邨停車場出入口位置發生意外，有途人在意外中不幸身故，中電表示深切哀痛，並向死者家屬致以深切慰問。中電表示，事發後已即時派員到醫院跟進及慰問家屬，會為他們提供適切協助，並全面配合警方調查。記者向中電查詢涉事司機駕駛經驗，包括之前有否駕駛過涉案車輛、是否第一次駕駛電動車等，中電未有回應。

兩女途人捱撞一死 車上5人同傷

事發昨午3時許，警方接報馬頭圍邨發生嚴重交通意外，一名女途人當場倒地昏迷。據警方初步調查，肇事中電電動車當時沿盛德街向馬頭圍邨行駛，到達馬頭圍邨停車場出入口時逆線行駛及失控，其間撞倒兩名女途人，再撞向兩輛泊在車位的七人私家車及客貨車。

捱撞55歲姓謝女途人頭部流血、雙腳受傷，當場昏迷，由救護車送往廣華醫院搶救，延至昨午4時許不治。62姓鄺女途人左腳受傷疼痛；62歲姓李男司機頭暈，同車3男1女乘客（46至58歲）分別胸口痛、頭痛及腰痛等，6人全部清醒，分別由救護車送廣華及伊利沙伯醫院治理。

涉事姓李司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，昨晚被扣留調查，案件交由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外或有資料提供，可致電3661 9000與調查人員聯絡。

被撞私家車變廢鐵 死者親友飲泣

現場所見，肇事中電電動車車頭嚴重損毁，儼如廢鐵，而其中被撞的七人車除了車頭，靠牆的車尾亦嚴重損毁，車頂摺曲，可見撞擊力頗大，另一輛客貨車則輕微損毁。停車場出口事後遺下一灘血漬、一把雨傘及一隻鞋。事後死者一名男親友到場了解，不禁傷心流淚，涉事司機則在警車上低頭掩臉。死者家住馬頭圍邨，記者昨晚登門採訪，家屬對事件不欲多談。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

