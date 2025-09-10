灣區熱搜：涉數據私隱 律師籲遵「最小必要」避觸法律紅線

需用戶同意 設撤回機制

他指出，企業必須遵循「最小必要」原則，只能收集與服務直接相關的資料，並取得用戶明確知情同意；若涉及心理健康資訊或生物特徵等敏感個人資料，還須單獨授權，同時應提供便捷的撤回機制。聊天紀錄原則上不宜用於模型訓練或與第三方共享，以免帶來二次風險。企業亦須建立常態化合規自查，隨時根據法規更新調整技術與策略。

倘因算法損心理 或須負責

若服務對象涉及未成年人，風險更為敏感。廖懷學強調，相關數據須有更嚴格保護，包括驗證監護人身分、取得監護人同意，並設置防沉迷與家長監護功能。他補充說：「陪伴類機械人不能提供診療諮詢或醫療結果解釋，且必須明確提示生成內容不可作為醫療依據。」若因算法偏差或系統缺陷導致心理健康受損，企業或須承擔侵權責任，判斷關鍵在於是否履行合理注意義務。

面對兩地市場 須雙重合規

此外，心理機械人企業同時面對內地與香港市場，必須做到「雙重合規」，即在內地要遵循數據出境的合規路徑；香港則須符合透明、告知與保障的《私隱條例》要求。企業可透過簽署標準合同、建立跨境合規治理框架等方式，以降低法律風險並應對監管變化。

（深圳機械之城系列三‧完）