灣區熱搜：「投資冠軍」變「知心姐姐」 親身經歷促使轉行

【明報專訊】從金融行業的業績冠軍到心理行業的創業者，慧心（深圳）教育科技發展有限公司董事長鄭嘉慧的職業轉折源於切身經歷。離開香港投資界後，她因看重內地的發展機會與相對較低的生活及用人成本，決定前往內地探索，一邊接手專業投資業務，一邊尋找新方向。在此過程中，她因長期處於高壓環境，加上過往成長經歷的陰影，逐漸出現抑鬱情緒。

高壓致抑鬱 感輔導重要

鄭嘉慧說，個人的心理困境讓她深刻感受到心理輔導的重要，於是開始一邊接受心理諮詢，一邊系統學習心理學，並逐步轉向相關工作。其後，她結合自己的學習與實踐經驗於2019年創立慧心教育，專注心理教育與輔導。

回顧來時路，鄭嘉慧感嘆道：「心理健康並非單靠專業知識就能做到，還需要跨界融合的力量。」慧心教育的團隊成員背景各異：產品經理黃曉慧負責產品設計和用戶體驗，她出身應用化學專業，因對心理學感興趣而選擇在香港樹仁大學攻讀相關碩士課程；另外有兩名香港精神科護士顧問帶來30多年臨牀經驗，為研發提供倫理把關與專業參考；一名在美學習心理與藝術療癒的「00後」，則為產品注入年輕視角和UI設計靈感；在澳門大學讀人工智能專業的成員則專注算法優化……團隊甚至還有舞蹈運動教師、研究員等不同領域的專業人士參與研發。

成員背景異 跨界助技術落地

在鄭看來，正是這種跨界融合讓心理機械人的探索更具可能，「心理行業不能只是心理諮詢師單打獨鬥，需要更多學科交叉，才能讓技術落地並真正幫助人」。她說因此並不急於將產品推向市場，而是選擇持續打磨，希望透過不同背景的力量，一步步推動心理陪伴機械人發揮專業價值。

（深圳機械之城系列三‧完）

相關字詞﹕灣區熱搜 深圳機械之城系列 大灣區

