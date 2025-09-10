灣區熱搜：港心理師研機械寵物 陪伴撫情緒 機械人引進專業領域 助蒐數據不介入輔導過程

明報記者 蔡宛均

來自香港的鄭嘉慧因自身經歷（見另稿）從投資人轉行至心理行業，並於2019年創立慧心教育，公司專注於心理教育，與教育機構、企業和社區等有合作項目。直到去年團隊在機械人研究方面取得突破，鄭嘉慧遂帶成員到香港養老院調研，「我本來對機械人非常有牴觸，如果有天我站在天台上，機械人會來救我嗎？」調研後她發現，雖然機械人沒有溫度，但仍可讓護工從部分基礎繁瑣的工作中解放，從而擁有更多與長者相處的時間。「我就想，如果讓機械人代替我們，陪伴諮詢者在諮詢室外的生活，同時採集他們的情緒等數據，是否能更好地推進心理諮詢過程？」

避免「恐怖谷效應」不用人形

於是鄭嘉慧啟動了心理陪伴機械人項目，為避免「恐怖谷效應」，即人形機械人與真實人類過於相似，反而讓使用者感到不適，團隊一反當下「人形機械人」熱潮，選擇以動物作為機械人外觀。「動物形象天然具備親近感，更容易拉近距離。」鄭嘉慧表示，機械寵物定位「有溫度的陪伴」，功用包括諮詢前後的安撫、陪伴及記錄情緒，但不會直接參與心理諮詢師與諮詢者的諮詢過程，「這樣的定位能夠彌補治療犬及心理諮詢師資源的短缺，同時能為心理諮詢提供更全面的參考數據」，但她強調機械人沒法代替心理諮詢師，因人與人的交流及情感撫慰是AI無法比擬。

為道德把關放慢研發

「摸貓尾」蒐心跳血壓

雖然市面上已出現聲稱有陪伴撫慰功能的機械寵物，團隊卻選擇放慢研發節奏。鄭嘉慧說，因他們研發的是專業用途的產品，而心理健康是一個攸關生命的行業，不能為趕推出而不守底線，「如果只是噱頭，很快會被市場淘汰，這類產品需要時間沉澱與道德把關」。據慧心教育產品經理黃曉慧（圖）透露，產品目前處於數據收集與模型測試階段，僅內部推出第一代仿真模擬小貓，在毛絨尾巴內裝有壓力薄膜傳感器，通過使用者和尾巴的互動收集心跳、血壓、呼吸等數據，「此舉代替攝像頭，避免觸及私隱問題及降低防備心理，同時毛絨觸摸會讓人體產生催產素，互動時候就有放鬆紓緩作用」。

進度緩慢也因為團隊同時面臨諸多挑戰。首先是資金，公司投入了200萬元人民幣仍不足，不過鄭嘉慧表示資金還不算最大問題，可透過貸款、申報項目等方式處理，反而是數據和私隱等法律問題和技術瓶頸，短期內難有辦法解決。黃曉慧解釋：「數據收集與使用必須合規，否則可能帶來法律與道德爭議。其次，如何讓機械人展現有溫度的交流，如何分析異常行為、避免算法偏差，也是技術難點。」

法律技術成挑戰 推廣遇兩難

此外，鄭嘉慧認為不同地區的市場環境也為產品商業化帶來限制，香港市場小，積累個案進程慢；內地市場需求雖大，但行業的急速發展過程及市場變化使得推廣難度更大。鄭嘉慧自2016年踏入內地心理領域後，發現行業存在諸多缺乏資質或無底線的從業者，導致部分公眾對心理服務存疑，「但現今在內地多年經驗加上香港市場規管相對規範，未來可能會選擇香港作為產品試點地」。

望突破「單人諮詢室」限制

儘管挑戰重重，團隊仍有清晰規劃。鄭嘉慧稱下一步望突破「單人諮詢室」的限制，透過陪伴機械寵物結合團隊研發的微信小程序「快樂共創圈」，創造群體治癒環境，讓不同個案能線上線下共同互動。此外，慧心教育將繼續發展線下心理服務，累積更多數據與資金反哺研發；應用程式亦會持續改善，並計劃再度申請數碼港相關項目資助，爭取資金支持。

鄭嘉慧表示，心理陪伴機械人並非一時之作，而是一個長期探索的過程，「我們希望這個產品能夠在社會上發揮積極作用，但仍需要從業者的專業自律、政府的制度支持，以及公眾對新技術的理性看待。如果這些條件不能同時具備，產品就無法真正落地」。

（深圳機械之城系列三‧完）