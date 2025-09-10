利達豐許銳生否認非禮 事主：佢問我有冇感覺

事主為被告秘書助理 事發時陪同飯局

事主X供稱，2024年案發時她是被告許銳生（65歲，報稱商人）的秘書助理，當晚陪被告到尖沙嘴飯局，被告邀請眾人到雪茄吧，X坐被告私家車到場，被告的司機及保鑣也在車上。X續稱，被告在車上用雙手環抱她，她嘗試推開對他說「你醉啦」。X在庭上哭訴，「佢（被告）左手伸入我內衣入面，揸咗我個胸幾下」。X稱被告將手放入她的大腿內側，企圖向上掃。另外，被告「有問我對佢有冇感覺」，她當時回答沒有。

兩人乘坐升降機到雪茄吧，被告又從後擁抱。她衝出升降機，被告在雪茄吧門外再次從後擁抱。事主最後提早離開，告知男友「畀老闆非禮」，凌晨到警署報案。

辯方指事主擔心被炒誣告被告

辯方盤問時指出，X形容被告在車上的動作不合理，質疑佩戴安全帶如何「好似長臂猿咁」環抱事主。X稱兩人無扣安全帶。辯方問為何X不大叫求救，X稱有叫被告停手、「我有喊，掙脫佢嘅上下其手，所以冇叫」。辯方質疑，X聲稱遭被告擁抱，卻不慌不忙地步出升降機；X不同意，並指當時是「逃離」。辯方指出，X薪金比同事低，為博表現主動出席當晚飯局，但被告當時不滿其工作表現，着她「適唔適合呢份工你自己考慮下」，最終X因擔心「遲早被炒」而報警誣告。X均表示不同意，X完成作供，案件9月24日續審。

【案件編號：KCCC 801/25】