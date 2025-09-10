明報新聞網
港聞

港聞二

原定11月西九演3場 莊梅岩預告劇作停演

【明報專訊】劇作家莊梅岩近日斥演藝學院自製紅線，昨發文稱原定11月在西九文化區戲曲中心大劇院重演由其編劇的舞台劇《我們最快樂》將被取消，「等上面正式通報，我們就會立刻處理退票」。查西九文化區網站「節目及活動」頁面未見該劇。西九文化區管理局回覆本報查詢時稱，《我》已租用戲曲中心大劇院演出，未回應該劇是否取消。《我》官方Instagram專頁昨晚發限時動態，提到「尚在等待有關當局正式通知，一旦有最新消息亦會在此公布」。

網站節目頁面不見 西九：已租場

由莊梅岩續任編劇的《我》重演版改由黃呈欣執導，黃秋生、林家熙及梁浩邦主演，原定11月28至30日在戲曲中心大劇院上演3場，上月16日優先訂票，劇團預訂連結顯示為「表單已不接受回應」。莊昨於facebook發文稱，去年底收到《我》重演版及另一套全新音樂劇的導演和監製來電，稱「封到你了，兩個戲都要煞停了」。莊自言「被封殺」的原因「是在香港最繁榮昌盛、最自由文明的時候上過街、寫過一個關於六四的戲」，點名演藝學院、藝發局、康文署及西九文化區都不會承認封殺。莊續稱，即使《我》將要取消也不後悔，稱「等上面正式通報，我們就會立刻處理退票的事」。

莊稱被封殺因上過街寫過六四戲

翻查資料，原定2020年2月在第48屆香港藝術節，於香港大會堂劇院上演的《我》，由黃龍斌執導，莊梅岩編劇，並由張錦程、游學修及劉俊謙主演，16場表演門票全部售罄，惟受新冠疫情影響需延期及取消。《我》最終在2022年11月於戲曲中心大劇院順利上演。

相關字詞﹕戲曲中心 西九文化區 西九文化區管理局 演藝學院 我們最快樂 黃呈欣 莊梅岩

