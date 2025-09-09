西九藝術廣場大樓明年落成 馮程：填補營運赤字

西九管理局上周向立法會提交文件，稱上年度收入減至8.71億元，按年度跌18%，並錄得7.69億元赤字，重返2021/22及2022/23年度赤字水平。立法會民政及文化體育事務委員會昨討論西九發展。經民聯陸瀚民問及，當局能否再加快程序，讓西九及早建樓、適時賣樓和套現。民建聯陳勇形容西九「始終是燒錢模式」，問管理局「哪些方面可讓市民看到這幾年至少也節流多一點？」

文體旅局長羅淑佩稱，城規會已以「超快速度」改劃西九土地用途，西九管理局亦會盡快準備好文件等事宜，「雖然現時樓市可能尚未恢復到最興旺……準備得好的話，便可以一見到市道好便推出」。

羅淑佩：加速改劃西九用地

西九文化區管理局董事局主席唐英年稱，政府於2008年向西九撥出216億元一筆過撥款，「不足以興建那麼多設施」，而面對財赤，西九「要麼問政府攞錢，要麼自己再想辦法賺錢」，認為賣地既不增加政府負擔，亦能確保未來10年財政穩定。他說：「節流也不可節得太犀利，太犀利就會變成無晒節目。」

部分議員建議西九發展「夜經濟」，唐英年稱，西九在發展夜經濟上做得相當好，舉例西九聖誕樹、博物館之夜、市集等均很受歡迎，惟西九文化區確有「短板」，「因為未興建好，自然人流會不足」，而區內食肆在周末生意很好，「但到夜晚相當慘淡」。

唐英年掌8年 議員問去留

政府於2017年委任唐英年為西九管理局董事局主席，至今8年。議員吳傑莊說，唐任期已超過政府沿用的「六年任期」規定，關注當局會否繼續委任唐。羅淑佩稱，政府會適時公布西九管理局委任安排，相信唐英年「任何時候都會很關心西九的發展」。