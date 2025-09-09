明報新聞網
港聞

港聞二

選委補選 高票當選者同稱未擬選立會

【明報專訊】選委會前日舉行界別分組補選，6個界別需競逐共21席空缺。政務司長陳國基昨日表示，選委會將於12月7日的立法會換屆選舉提名並選出40名選委界議員，而立法會選舉提名期將於10月24日展開，政府正全面推進籌備工作。本報向部分於補選高票當選的選委會委員查詢當選後的工作計劃、參選立法會意欲，部分人稱暫未有相關計劃。

是次選委會補選需填補93席空缺，其中72席早前已自動當選，前日由3534名投票人選出其餘21席，政府曾稱是次補選預算開支2.3億元。選舉事務處回覆，由於補選規模改變，籌備工作上已作相應調整，實際支出仍在計算中。

新電子點票系統首用

將立會功能組別點票

前日早上懸掛3號風球。陳國基在社交平台表示，儘管天氣不穩，整體投票率仍超過97%，感謝每名投票的選民，並祝賀當選者。他表示今次補選首次應用新的電子點票系統，「過程順利」，該系統將應用於年底立法會選舉的功能界別投票。

本報向部分當選者查詢日後工作計劃。獲得890票的新界三會委員、沙田區議員黃寳儀表示暫無計劃參選立法會，而投選議員準則包括愛國愛港、推動香港發展及對接大灣區。獲887票、得票第二高的新界三會委員廖子聰表示對當選感光榮，冀以選委身分在立法會及特首選舉選出支持一國兩制的有賢能者。廖本身是新民黨沙田區議員，對於會否參選立法會，他說「暫時太遠，未想到這麼多」。至於會否提名非建制派或中間派參選立法會，他說最重要符合愛國愛港原則。

至於由3人競逐兩席的勞工界，獲506票的工聯會副理事長、飲食業職工總會主席林千國亦說未擬參選立法會，當選後會加強就勞工議題與政府及商界溝通，而他提名或投選立法會議員時會看對方是否重視勞工就業、振興經濟等議題。

