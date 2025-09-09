明報新聞網
港聞

港聞二

羅麗莎稱何柱國未還債 追何妻千萬 稱何自2020年底財困 口頭協議借貸

【明報專訊】1998年亞洲小姐冠軍、女商人羅麗莎日前入稟高等法院，聲稱已故的全國政協前常委、商人何柱國自2020年底出現經濟困難，雙方以口頭方式達成借貸協議，由羅向何先後借出貸款合共1000萬元，惟何在生前沒有還款。由於何柱國今年6月病逝後，其妻黃敏珊成為其遺囑執行人，羅麗莎遂要求黃代夫償還欠款。

根據入稟狀，原告羅麗莎報稱商人；何柱國則為知名本地商人，今年約6月11日逝世，被告黃敏珊為何柱國的遺囑執行人。

分三次給3000萬 收回2000萬

原告在入稟狀表示，據她了解，何柱國自2020年底出現經濟困難。2021年8月中，在何請求下，原告與何達成口頭借貸協議，首筆貸款1100萬元，何稱可隨時要求還款，同日羅收到何2000萬元支票存款，但原告不清楚原因。翌日原告再借出1500萬元，扣除已收2000萬元，何欠下原告600萬元。翌年3月，何再次請求借貸，雙方再達成口頭協議，原告以支票借出第二筆400萬元（見表）。

入稟狀指出，原告自今年3月多次要求何還款，但不成功。何於約6月11日逝世，由被告黃敏珊成為其遺囑執行人，並承擔何生前的合法償務，原告遂入稟要求被告償還兩筆借貸本金共1000萬元、相關利息及訟費。

羅3月起追討 何2月透露患癌

翻查資料，何柱國今年2月在電台節目透露患肺癌，當時經治療後痊癒，大病後已戒煙。何柱國曾為星島新聞集團主席，2021年完成出售股份。黃敏珊是何柱國妻子，2014年兩人的兒子何正德與林建岳女兒林恬兒結婚。羅麗莎是1998年亞姐冠軍，近年生活低調。

【案件編號：HCA 1676/25】

相關字詞﹕高等法院 私人貸款 羅麗莎 何柱國

